Rukometašice Crne Gore poražene su od Danske 26:24

Iako su bile totalne autsajderke, rukometašice Crne Gore su pružile fenomenalan otpor Danskoj, ali su u četvrtfinalu 26. Svjetskog prvenstva poražene 26:24.

Čini se nezasluženo, da je domaćin morao da prođe i da je imao pomoć i sudija, ali i delegata.

„Ne znam šta da kažem. Toliko sam ponosna i srećna što su se djevojke ovako borile, pokazale srce i znanje, da su bolje od ovih što prolaze i vrište”, rekla je Popovićeva dok su Dankinje išle kroz miks-zonu.

„Vidjelo se iz prikazanog da nije bilo moguće da odemo u polufinale. Ne bih da pričam o nekim ljudima, jer uvijek budemo kažnjeni šta god da kažemo. Imale su jedno isključenje, davale golove samo sa igračicom više i iz penala. Sjajna borba, sjajna odbrana, sjajna Marina na golu, a u napadu pravi šah i situacije nad Tanjom o kojima neću da pričam. Nisam tužna, ponosna sam kako su se borile i iznijele ovo. Svaka im čast i to je to”.

Igračice su bile tužne, ali je selektorka rekla da bi trebalo da su ponosne, prenose Vijesti.

„Rekla sam im da ne plaču, ovo je velika pobjeda za njih. Svaka od njih koja je danas bila na terenu, od najmlađih Ana Popović i Godeč i njihove fenomenalne odbrane, Nine koja je odradila posao na krilu. Bilo je grešaka, ali to je sastavnio dio rukometa. Crna Gora ne bi trebalo da brine, ove djevojke su prošle kroz iskustvo, koje je neprocjenjivo. Sad imamo i to, sa svim ovim što se dešavalo, samo da idemo naprijed uzdignute glave. Nema šta da se plače”.