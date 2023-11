Novak Đoković je posle pobjede imao šta da kaže o svojim i godinama Grigora Dimitrova.

Novak Đoković je savladao Grigora Dimitrova u finalu mastersa u Parizu 6:4, 6:3, a nakon pobjede je prvo prišao da svom rivalu i probao da ga utješi, a tek je onda otišao da razgovara sa novinarima i da primi pehar. Kada je uzeo jedan od najljepših teniskih pehara zahvalio se prvo svima i izvinio rivalu.

Svom velikom prijatelju je još ranije poručio da mu želi još mnogo finala, a sada je dodao da iako nisu "nova generacija već 30+ generacija", uspijevaju da pobjeđuju i mnogo mlađe od sebe.

"Dobro veče svima. Izvini Grigore zbog rezultata danas, nikada nije lako izgubiti finale ali hoću da te ohrabrim da ostaneš takav i da nastaviiš da igraš ovakav tenis. Zadovoljstvo je dijeliti ovaj teren sa tobom, znamo se dugo nismo nova generacija, mi smo 30+ generacija. Hoću da se zahvalim mom timu. Ove nedelje znamo koliko je ovde izazovno da budete sa mnom", rekao je Novak, a onda je održao kratak govor na francuskom.

Nedavno je nekadašnji treći reket svijeta Nikolaj Davidenko pričao baš o ovoj temi i istakao da za njega nije normalno to što mlađi teniseri ne uspijevaju da ga pobijede.

"Za mene je iznenađujuće što mladi teniseri ne mogu da ga pobijede. Tačno je da je nemoguće upoređivati nivoe tenisa iz različitih generacija, ali igra se sada razlikuje u odnosu na prošle decenije. Možda je to razlog zašto Đoković i dalje pobjeđuje mlade igrače. Njegov tenis se nije promijenio, ali nove generacije mu ne mogu ništa. Za mene je to iznenađujuće", rekao je on.

