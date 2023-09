Rafael Nadal više ne može da se krije iza tumačenja, raznih izgovora, morao je da prizna da ima neko bolji od njega.

Rafael Nadal ne igra tenis pa ima vremena da daje izjave i intervjue ovih dana. On je govorio o planovima za povratak na teren, o Karlosu Alkarazu, ali i mnogo toga o Novaku Đokoviću. Prvo je govorio o tome kako njemu titule ne znače jednako kao Novaku, a onda je morao konačno da prizna!

Novak je bolji od njega i sada kada drži gotovo sve rekorde koji mogu da se drže u tenisu čak i najveći rivali moraju da kažu da je upravo Srbin najveći teniser svih vremena.

"Brojke su brojke, statistika je neumoljiva i u tom smislu Novak ima bolje brojke od mojih, to je nesporno. Nemam dovoljno veliki ego da bih pokušao da prikrijem stvarnost ili je predstavim drugačijom. Ovo je istina. Ostalo su ukusi, inspiracija, način tumačenja, da li vam se jedan ili drugi više dopadaju. Što se tiče titula, Đoković je najbolji u istoriji i tu nema šta da se raspravlja. Onda, kao i uvijek, svako može da kreira priču kako želi, da podsjeti na veliki broj mojih povreda. Nesreća za mene je što mi je tijelo u takvom stanju, ali i to je dio sporta", rekao je Nadal.

Ipak iako mu je Novak oborio i prestigao rekord po broju osvojenih grend slemova kaže da ne može da bude nezadovoljan zbog toga. Ide dalje, pa dokle stigne...

"Čestitam Đokoviću na svemu što postiže i to mi ne izaziva nikakvu frustraciju. Rekao sam to kad sam bio teniser koji je osvojio najviše slemova, govorio isto kada smo bili izjednačeni i kažem to sada kada sam u zaostatku. Neću biti taj koji pokušava, kroz ličnu borbu, da poželi da bude ono što nije. Šta jeste – jeste, šta nije – nije. Ovo kažem zadovoljan svime što sam uradio", naglasio je on.