Rafael Nadal se obrukao za sva vremena pokušavši da umanji uspjehe Novaka Đokovića.

Španski teniser Rafael Nadal trenutno je van terena zbog povrede koja ga muči još od Australijan opena, a čini se da ga još više muči što je Novak Đoković za to vrijeme nastavio dominaciju svjetskim tenisom. Đoković je ove sezone osvojio tri grend slema i u četvrtom igrao finale, a sada kada Nadalu nije ostalo ništa drugo - odlučio je da u medijima napadne Noleta pokušavajući da na neki način ospori njegove rezultate.

Tako je ispričao da su grend slem titule "uvijek bile važnije Đokoviću", što bi u psihologiji mnogi opisali kao "kisjelo grožđe", međutim nije se samo na tome zaustavio Rafa i dao je sigurno najsramniji intervju u svojoj karijeri. A nije da nije bilo trenutaka kada je na ovaj ili onaj način prozivao Novaka u medijima...

"Ne osjećam ništa kada vidimo da Đoković pobjedi", rekao je Rafael Nadal u jednoj emisiji na španskoj televiziji: "Naravno da bih volio da sam teniser sa najviše grend slemova u istoriji, o tome se radi u sportu, ali to (za razliku od Novaka) nije opsesija kod mene. Frustira me naravno kada je neko bolji od mene, ali vjerujem da sam uradio sve moguće da bih bio najbolji. Vjerujem da bi Đoković bio frustriran da nije uspio to što je uspio i zato je možda uspio".

"Đoković ima te kapacitete, odveo je svoju ambiciju do maksimuma. Bio sam i ja ambiciozan, ali sa zdravom ambicijom koja mi je dozvolila da vidim stvari iz druge perspektive, da ne budem bijesan kada ne ide dobro za mene. Ja sam srećan zbog toga na kraju", poručio je Rafael Nadal.

Interesantno, Rafael Nadal i dalje nije čestitao Novaku Đokoviću na osvajanju US Opena, a prošlo je više od sedam dana otkako je srpski teniser pokorio Njujork i došao do 24. grend slema. Nema kredita na telefonu? Ne, Nadal je dao još nevjerovatniji odgovor koji dovoljno govori da ne može da podnese što je Nole daleko ispred njega. "Istina je da još nisam poslao nikakvu poruku Đokoviću iz čistog neznanja. Kada osvojiš nešto tako važno, iz iskustva znam da je bolje odvojiti vrijeme da cijeniš tu poruku. Poslaću je, ali nisam još to uradio", kazao je Nadal.

Kako se sjetio da čestita Karlosu Alkarazu samo deset minuta posle osvajanja Vimbldona? I za to je Nadal imao spreman odgovor: "Naravno, slao sam poruke Karlosu Alkarazu kada je pobijedio ili kada je trebalo da pobijedi. Ostali... Nemam mnogo prijatelja među teniserima, ja sam iz druge generacije. Razgovaram sa Federerom s vremena na vrijeme".

