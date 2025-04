Trener Studentskog centra Petar Mijović bio je razočaran posjetom u "Morači" tokom gradskog derbija Studenstkog centra i Budućnosti.

Izvor: Screnshoot/YouTube/@kkscderby563

Studentski centar i Budućnost sastali su se u 26. kolu ABA lige u gradskom derbiju. Budućnost je u tom veoma neizvjesnom meču odnijela pobjedu 105:99. Trener domećg tima Petar Mijović poslije poraza svog tima imao je važnu poruku za navijače - više ih neće pozivati u dvoranu, ali i pored toga smatra da su rezultati koje postižu crnogorski timovi vrijedni pažnje.

"Iskren da budem, obećao sam sebi da neću više to da komentarišem, nekoliko puta i kao trener Budućnosti i sad kao trener Studentskog centra. Moram da budem do kraja iskren, možda čak mogu ponekad da razumijem kad Budućnost, kao nosilac svega košarkaškog što se dešava u Crnoj Gori, nema dovoljan broj publike", započeo je Mijović na konferenciji za medije poslije meča.

"Zašto? Navikli su u prethodnih 10, 12, 13 godina na vrhunske rezultate, na borbu za vrh i onda kad to malo izostane, dođe i do pada. Međutim, Budućnost se bori za startnu poziciju u plej-ofu, pored dva evroligaša i jednog budućeg, Cedevita Olimpije i to me čudi. A iskreno, već duži vremenski period, ne samo ove sezone, a posebno ove sezone, ne zbog rezultata, nego zbog igrača koji će nakon ovog Evropskog prvenstva nositi reprezentativni dres i sad, ako je ljepše da se tipka po kladionicama i da se tamo čekaju rezultati Mančester sitija i Evertona, onda neka je sa srećom", rekao je Mijović.

Trener Studenstkog centra bio je ljut zbog situacije u "Morači" i veoma malog broja navijača koji su došli da isprate gradski derbi, pa je na kraju ovog izlaganja samo još dodao: "Prilično sam siguran da košarka koju igramo, košarka koju igra Budućnost već duže vremena, njihova pozicija na tabeli, zavređuje da ovdje bude mnogo više ljudi", zaključio je Mijović.

Budućnost trenutno zauzima prvo mjesto na tabeli ABA lige, ima meč više od Partizana, pa samim tim i pobjedu, odnosno skor 23-3. Studenstki centar trenutno se nalazi na 11. mjestu regionalnog takmičenja i ima 10 pobjeda i 16 poraza.