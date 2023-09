Rafael Nadal je konačno progovorio o tome što mu Novak bježi u svim parametrima!

Izvor: Twitter/@pavyg

Rafael Nadal je propustio dobar dio ove sezone zbog povrede i veliko je pitanje kada će ponovo na teren. A dok je on odmarao i spremao se za povratak Novak se osamio na teniskom vrhu. Ne samo da se srpski teniser ponovo popeo na vrh ATP liste nego je osvojio i tri grend slema ove sezone.

To ga je dovelo do sume od 24. osvojena grend slema u karijeri i prvog mjesta po broju najvećih trofeja u tenisu. Rafael Nadal je sa 22 već jako daleko, a Rodžer Federer je završio karijeru sa 20. Nekada nedodirljivi Pit Sampras sa 14 bi mogao uskoro da kaže da ima duplo manje grend slemova od Novaka! Sada je to prokomentarisao iskusni Španac i priznao da Novak jednostavno više želi te trofeje od bilo koga.

"Mislim da Đoković živi tu grend slem priču na malo intenzivniji način. Za njega bi bila velika frustracija da nije ostvario taj rekord", istakao je Rafael Nadal za španske medije.