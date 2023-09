Rafael Nadal je ove sezone odigrao samo nekoliko mečeva, a dok pokušava da se vrati na teren vidimo da ni sam sebe više ne vidi u vrhu.

Ove godine je Rafael Nadal odigrao samo četiri meča i završio je sezonu! Nekada najbolji teniser sveta je nakon dva meča na Junajted kupu u Brizbejnu savladao Džeka Drejpera u prvom kolu Australijan opena i onda izgubio od Makenzija Mekdonalda u drugoj rundi.

Od tada se oporavlja od povreda i sada je pao na 247. mesto na ATP listi, a najavio je da bi možda tek za Australijan open ili čak Rolan Garos mogao nazad na teren. Nedavno je pričao svašta o Novaku Đokoviću, ali je istakao i da je trenutno najbolji teniser sveta jedini takmac Karlosu Alkarazu!

Mladi Španac je do US Opena držao prvo mesto ATP liste, a onda ga je Novak prestigao, a sada je u jednom intervjuu sebe otpisao kao mogućeg Alkarazovog rivala.

"Alkaraz je do skora bio broj jedan na svetu. Iako je jako mlad već sada mu je praktično jedini rival Novak Đoković. On je jedan korak ispred svih. Moj osećaj ovako sa strane je da kada on igra, većina gemova zavisi asmo od njega. Tako je u 90 odsto slučajeva, Nisam iznenađen onim što je uradio na Vimbldonu", otkrio je Nadal.

