Ko je najveći svih vremena? Za Marion Bartoli je odavno sve to poznato.

Legendarna teniserka Marion Bartoli smatra da nacionalnost Novaka Đokovića ima veliki značaj za to što ima onih koji ne priznaju njegovu veličinu. Prema njenom mišljenju, to što je Srbin je na neki način "hendikep" u odnosu na njegove najveće rivale kroz karijeru, Španca Rafaela Nadala i Švajcarca Rodžera Federera. "Svi dobro znamo da bi Novak dobio statuu u svakom gradu da je kao Amerikanac osvojio 24 grend slem titule, 39 titula Masters 1.000, šest trofeja završnih Mastersa i da drži rekord u broju nedelja na prvom mestu, rekord u broju kalendarnih godina koje je završio na prvom mestu ATP liste, rekord u broju odigranih grend slem finala...", rekla je ona.

Iako ne smatra da je problem samo Novakov pasoš, Bartoli je u izjavi za "RMC" priznala da jeste saglasna sa ocenom da Đokovića ne vole kao Rafu i Rodžera samo zbog njegove nacionalnosti. "Naravno da to nije samo zbog činjenice da je Srbin. Ipak, to je veoma mala zemlja, koja ima ekstremno turbulentnu nedavnu istoriju. Sa učinkom koji on ima, da je Amerikanac to ostvario ili čak Evropljanin, bio bi slavljen još više".

Bartoli je govorila i o skandaloznom tretmanu koji je Đoković pretrpeo u Australiji početkom prošle godine, kada je bio primljen u zemlju, a onda lišen slobode i izbačen iz nje. "Govorimo o igraču o kojem su pisani naslovi zbog apsolutno neverovatne stvari. Sve to je otišlo daleko izvan sporta. Neverovatno je i pomisliti da igrač koji je osvojio najviše grend slemova može da bude izbačen iz zemlje, a da prethodno bude u pritvoru... To je za Netfliks seriju. Ne bismo verovali u to", dodala je ona i za kraj poentirala tvrdnjom je Novak zaslužio da svojim učinkom stane u rang sa najvećima, Majklom Džordanom i Mohamedom Alijem.

"Da li može da uđe u raspravu o statusu najvećeg ikad zbog svog učinka i zbog činjenice da je pobeđivao u tri različite decenije? Da, ali ne kada govorimo o njegovoj popularnosti", zaključila je penzionisana francuska teniserka (38), koja je pre 10 godina osvojila Vimbldon.

Ovu debatu je započeo upravo Novak, nakon što je pre nedelju dana osvojio US Open u Njujorku. "Jedna stvar je sigurna, da nisam iz Srbije, pre mnogo godina bih bio dignut u nebesa na sportskom, međunarodnom nivou", rekao je Đoković posle osvajanja US Opena. "Posebno na Zapadu", dodao je on i pokrenuo debatu koju je današnjom izjavom nastavila Bartoli.

