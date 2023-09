Kontroverzni australijski teniser se ne slaže sa kritikama na račun Novaka Đokovića koje su uslijedile posle polufinala US Opena.

Izvor: Profimedia/Frank Molter/Alamy Live news

Iako je nekada redovno napadao Novaka Đokovića, sada je Nik Kirjos obrnuo ploču i gdje god može brani srpskog tenisera. Nakon završenog US Opena oglasio se i Australijanac i govorio je o sada već čuvenoj proslavi pobjede nad Benom Šeltonom.

Kada je najbolji teniser ikada savladao mladog Amerikanca u polufinalu US Opena iskopirao je njegovu proslavu nakon pobjede nad Frensisom Tijafoom u četvrtfinalu. To je naljutilo javnost, a poslednji koji se javio bio je otac Bena Šeltona Brajan.

"Novak toliko želi da ga vole... Želio je da se naruga Benu na kraju meča. Nije to on uradio da bi kopirao Bena, to je uradio da mu se naruga. A to nije lijepo kada dolazi od jednog tako velikog šampiona", rekao je Brajan Šelton.

To je naljutilo Nika Kirjosa koji je velikim slovima odgovorio Brajanu Šeltonu na tviteru. Ljutito je istakao da je sport tu da zabavi ljude i stao je na Novakovu stranu. "Pa šta? Sport je zabava, mi nismo roboti! Više ljudi je pričalo o toj proslavi nego o meču", kratak i jasan je bio Nik Kirjos.

Novak se nije mnogo osvrtao na kritike, mada je u jednom intervjuu nakon US Opena javno rekao da mu "ne smeta da bude loš momak tenisa".