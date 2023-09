Novak Đoković je govorio o vjeri koja mu je pomogla u drugom setu protiv US Opena.

Dugo će se pamtiti 10. septembar u Srbiji pošto su navijači tokom čitavog dana bili "prikovani" uz televizore i pratili su nastupe košarkaša, odbojkaša, fudbalera i najboljeg tenisera svih vremena Novaka Đokovića. Nažalost, nismo uspjeli da dođemo do perfektnog skora od 4/4, pošto su prvo košarkaši poraženi u borbi za zlatnu medalju na Svjetskom prvenstvu, ali nas je u ranim jutarnjim časovima "podigao" Đoković koji je i sam pratio rezultate naših sportista.

"Bio je naporan sportski dan za Srbiju...", kazao je Novak Đoković na pitanje kako se "izvukao" u prvom setu koji je trajao preko 100 minuta: "Reći ću najiskrenije, Bog i anđeli čuvari. U tim momentima kada fizički i materijalno ne osjećaš noge, vrtiti se tlo pod nogama, nebo iznad glave. Tada sa svojom vjerom koju imaš, nadaš se da će biti božanska intervencija. Možda mi nećete vjerovati, ali mnogo puta u karijeri to mi se desilo. Sam sebe sam iznenadio, mentalno razmišljajući, kako sam izdržao to. Moguće je ako vjeruješ u Boga i ako vjeruješ da ima viša sila koja ti pomaže. Ozbiljno to shvatam i vjerujem u to. Definitivno je božansko prisustvo bilo".

U pojedinim trenucima vidjelo se i da se njegova porodica moli za njega, majka je stiskala krstić u ruci i izgovarala molitvu na važne poene, a Novak Đoković je na kraju drugi set priveo kraju dobivši ga u taj-brejku posle velike borbe. I sam priznaje da je posle tog trenutka bilo i lakše za njega, međutim kada je bio u krizi...

"U tim trenucima možeš samo po nekom instinktu i intuiciji da igraš. Kada prebacite 30 udaraca ulazite u drugi sat igre drugog seta, lopticu ne vidim jasno, muti mi se pred očima. Teško je opisati to nekome ko nije u mojoj glavi i to ne vidi i ne osjeća. Došao si do krajnje tačke fizičke iscrpljenosti. Najteži set koji sam odigrao u karijeri u ovakvoj prilici, kao što je finale grend slema. Ništa uvredljivo, u mom timu ga zovu hobotnica, jer sve hvata. Vraća. Tjera te da odigraš još jedan udarac. Znao sam da se neće predati bez borbe i pokloniti titulu. Odigrao je fantastično protiv Alkaraza, znao sam šta me očekuje. Nisam mislio da će set toliko dugo trajati i fizički i mentalno i emotivno. To je presudilo, ta pauza posle drugog seta vratila mi je energiju. U trećem sam se mnogo bolje osjećao", kazao je Novak Đoković.

Srpski teniser je posle meča takođe nagovijestio do kada bi mogao da igra tenis i to se sigurno neće dopasti njegovim rivalima, dok je takođe odgovorio i na pitanje da li sebe smatra najboljim teniserom svih vremena.

