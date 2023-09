Danil Medvedev je nakon plasmana u finale US Opena otkrio kakvu taktiku ima protiv Novaka Đokovića.

Danil Medvedev je drugi učesnik finala US Opena, pošto je savladao Karlosa Alkaraza 3:1 u setovima, pa će pokušati da dođe do druge grend slem titule u karijeri. Na putu do trofeja sastaće se sa najbolji srpskim teniserom Novakom Đokovićem, koji se od ponedeljka vraća na čelo ATP liste.