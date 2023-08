Nevjerovatan meč u trajanju od tri i po sata odigrali su Laslo Đere i Dominik Tim. Srpski teniser je izgubio posle velike borbe.

Izvor: MN Press

Srpski teniser Laslo Đere nije uspio da se plasira u finale turnira u Kicbilu pošto ga je pobjedio nekadašnji grend slem šampion Dominik Tim. Gledali smo spektakularan meč pun preokreta, nevjerovatnih serija i propuštenih šansi, a nažalost Đere na kraju nije uspio da dobije meč iako je u više navrata bio bliži finalu.

Laslo Đere je propustio 12 brejk šansi tokom meča i zbog toga se sve rješavalo u taj-brejku trećeg seta u kome je opet Đere bio nešto bolji. Na kraju, posle šest spasenih meč-lopti, Dominik Tim je došao do najveće pobjede od povratka na teren. Iskoristio je svoju prvu meč-loptu i oduševljeno slavio pred domaćom publikom u Austriji posle čak tri i po sata. Na kraju, Dominik Tim - Laslo Đere: 2:1 (6:7 (7), 7:5, 7:6 (10).

Najgore po srpskog tenisera je što je još u drugom setu imao priliku da dođe do pobjede, ali je sam zakomplikovao situaciju, izgubio servis, a iskusniji teniser iz Austrije je znao to da iskoristi. Ipak, koliko god to bilo teško, nije poremetilo Lasla koji je pokazao i mentalnu snagu zadržavši nivo igre u trećem setu.

Bio je konstantna prijetnja, sve vrijeme se činilo da će prvi da napravi brejk, ali svaki put je Tim nalazio način da se izvuče sa konopaca. Zato će u finalu Kicbila igrati protiv Sebastijana Baeza.

BONUS VIDEO: