Novak Đoković je saznao protivnika u polufinalu US Opena. Biće to mladi Amerikanac sa kojim se do sada nije sastajao.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković saznao je da će u polufinalu US Opena igrati protiv Bena Šeltona, najvećeg iznenađenja dosadašnjeg turnira. Šelton je u "američkom derbiju" pobijedio prošlogodišnjeg polufinalistu Frensisa Tijafoa 3:1 (6:2, 3:6, 7:6, 6:2), potvrdivši tako još jednom da se radi o velikom talentu koga ćemo sigurno sve češće gledati u završnicama najvećih turnira narednih godina.

Šelton (20) je do polufinala stigao za nešto više od tri sata tenisa, tako da će u petak izaći na megdan Novaku Đokoviću, što će mu biti najveći meč dosadašnjeg toka karijere. Ove sezone je eksplodirao i stigao je do 45. mesta na ATP listi, dok ga tek nakon US Opena očekuje napredak.

Interesantno je da je Šelton ljevoruk i da je prvi put van SAD igrao u januaru, kada je učestvovao na Australijan openu gdje je čak stigao do četvrtfinala. Tu su ga mnogi prvi put primetili, a Šelton se potrudio da ne bude samo "priča sa jednog grend slema", tako što je oduševio na ovogodišnjem US Openu i uspeo je da izbaci daleko iskusnijeg Tijafoa, za koga se predviđalo da će biti sledeći Noletov protivnik u Njujorku. Njih dvojica nikada nisu igrali.

Prethodno je Šelton pobijedio Tijena, Ofnera, Manarina i Hidžikatu, iskoristivši tako vrlo povoljan žreb s obzirom na svoju poziciju na ATP listi, međutim nema većeg izazova od Novaka Đokovića. U drugom polufinalu gledaćemo pobjednike mečeva Danil Medvedev - Andrej Rubljov i Karlos Alkaraz - Aleksander Zverev.

Podsjetimo, Novak Đoković je u četvrtfinalu US Opena već rastužio domaću publiku kada je pobijedio Tejlora Frica.