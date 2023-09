Novak Đoković igra protiv Tejlora Frica u dnevnom terminu, a Endi Rodik tvrdi da je to urađeno kako bi se odmoglo Srbinu.

Novak Đoković igraće u četvrtfinalu US opena protiv Tejlora Frica (Amerika). Za razliku od prethodna dva meča, ovaj duel igraće se na stadionu "Artur Eš" u dnevnom terminu po lokalnom vremenu i neće početi pre 14.30 časova po tamošnjem vremenu. Tamo je u ovom trenutku 31 stepen celzijusa i od 15 do 17 časova najavljuju da će biti 33 stepena. Izgleda da je to urađeno da se odmogne srpskom igraču.