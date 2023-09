Novak Đoković igraće u dnevnom terminu četvrtfinale US Opena protiv Tejlora Frica.

Novak Đoković igraće u dnevnom terminu protiv Tejlora Frica u četvrtfinalu US Opena. On će izaći na teren nakon meča Ostapenko - Gof, koji je zakazan za 18 časova. To znači da bi Novak već oko 19.30 - 20 časova mogao da zaigra u borbi za plasman u polufinale, gdje bi mogao da igra takođe protiv Amerikanca, pobjednika duela Frensis Tijafo - Ben Šelton