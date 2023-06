Kasper Rud se nada nekim lakšim rivalima, kako on kaže "teniserima sa kojima može da se igra". Novak ne spada u tu kategoriju!

Kasper Rud baš nema sreće! Uspio je da se probije u sam vrh svjetskog tenisa, ali od tada ga ruše velikani i najveći na svijetu. Prvo grend slem finale odigrao je na prošlogodišnjem Rolan Garosu i tu je poražen od Rafaela Nadala. Potom je stigao do finala US Opena gde je bolji od njega bio Karlos Alkaraz i tako došao do prvog mjesta na ATP listi. A sada je naletio na Novaka Đokovića!