Miljenik žena i savršeni muškarac, a onda se saznala istina: Jezivim izjavama uništio karijeru, a bivšu zlostavljao

Buran život slavnog holivudskog zavodnika nikoga ne ostavlja ravnodušnim, voljeli su ga širom svijeta sve dok javno nije izgovorio brutalne stvari na račun Jevreja.

Izvor: YouTube/Jimmy Kimmel Live/Screenshot

Nekada jedna od najvećih holivudskih zvijezdi i čovjek za kojim su žene širom svijeta uzdisale, Mel Gibson danas živi povučenim životom, daleko od medijske buke i skandala koji su mu zamalo uništili karijeru.

Početak života i uspon u Holivudu

Rođen 3. januara 1956. godine u Peekskilu, u saveznoj državi Njujork, Gibson je šesto od jedanaestoro djece u porodici. Kada je imao 12 godina, njegova porodica se preselila u Australiju nakon što je njegov otac dobio veliku odštetu zbog povrede na poslu. Taj potez bio je dijelom motivisan željom Gibsonovog oca da zaštiti sinove od mogućeg regrutovanja za Vijetnamski rat.

Izvor: YouTube/Screenshot/FoxHomeEntertainment UK

Mel Gibson je filmsku slavu stekao već u drugoj ulozi, u kultnom filmu Pobesneli Maks (1979), koji mu je donio planetarnu popularnost. Njegova sposobnost da prilagodi australijski akcenat omogućila mu je da osvoji američko filmsko tržište.

Holivudska dominacija i oskarovski trijumf

Slijedili su veliki hitovi poput Smrtonosnog oružja, a 1995. godine ostvario je svoj najveći uspjeh sa filmom Hrabro srce, koji je režirao i u njemu igrao glavnu ulogu. Ova epska drama osvojila je pet Oskara, uključujući i nagradu za najbolju režiju.

Gibson se oprobao i u drugim žanrovima, od romantičnih komedija (Šta žene žele) do trilera (Znaci), ali je poseban utisak ostavio svojim režiserskim projektima. Stradanje Isusovo (2004) izazvao je burne reakcije i kontroverze, ali i ogromnu gledanost.

Skandali i pad sa vrha

Dvije godine nakon premijere Stradanja Isusovog, Gibson je dospio u središte jednog od najvećih skandala u svojoj karijeri. Nakon što je uhapšen zbog vožnje u pijanom stanju, iznio je antisemitske komentare, što je rezultiralo gotovo potpunom zabranom rada u Holivudu. Ovaj incident izazvao je osudu filmske industrije, a Gibson je bio primoran da se povuče iz javnog života, ode na rehabilitaciju i pokuša da se iskupi za svoje postupke.

"Je*eni Jevreji… Jevreji su odgovorni za sve ratove na svijetu. Jesi li ti Jevrejin?“, upitao je jednog policajca.

Izvor: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Njegova turbulentna veza sa Oksanom Grigorijevom dodatno je pogoršala njegovu reputaciju. Nakon optužbi za nasilje i objavljivanja audio snimaka na kojima joj prijeti, Gibson se suočio sa ozbiljnim pravnim posljedicama i gubitkom podrške u industriji.

"Nikad se nisam ni prema kome ponašao loše ili na diskriminatorski način na osnovu njihovog pola, rase, vjere ili se*sualnosti – tačka. Ne zamjeram nekima što to ipak misle, na osnovu smeća koje su čuli na tim procurelim snimcima, koji su montirani. Morate sve to da stavite u odgovarajući kontekst, bio sam u žestokoj svađi, na vrhuncu nervnog sloma, pokušavajući da izađem iz zaista nezdrave veze. To je jedan užasan trenutak, a sve izrečeno je upućeno jednoj osobi, u rasponu od jednog dana i ne predstavlja ono u šta zaista vjerujem ili kako sam se ophodio prema ljudima cijelog života“, izjavio je kasnije za „Deadline Hollywood“.

Ipak, bivša supruga Robin, s kojom je proveo 31 godinu i dobio sedmoro djece, izjavila je da nikada nije doživjela nasilje sa njegove strane.

Povratak u vrh filmske industrije

Iako su njegove uloge nakon skandala bile manje zapažene, Gibson je uspio da oživi svoju karijeru kao režiser. Film Hacksaw Ridge (2016), priča o vojniku koji odbija da nosi oružje tokom Drugog svjetskog rata, dobio je šest nominacija za Oskara, uključujući i onu za najbolju režiju.

Gibson's 'Hacksaw Ridge' Gets 10 Minute Standing Ovation Izvor: YouTube

Bio je to njegov tihi, ali trijumfalni povratak u filmski svijet.

Privatni život i novi početak

Danas, Gibson vodi mirniji život sa partnerkom Rosalin Ros, koja je od njega mlađa 35 godina. Par je zajedno od 2014. godine, a 2016. su dobili sina, što je Gibsonovo deveto dijete.

Nakon burne prošlosti, čini se da je pronašao stabilnost, dok istovremeno nastavlja da povremeno doprinosi filmskoj industriji, ali tiho, vjerovatno ne želeći da probudi duhove prošlosti.

Izvor: Mondo/ Đorđe Milošević