Meč u Morači počinje u 19 sati. Ulaz je slobodan.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

KK Budućnost sjutra u Morači dočekuje novajliju u ABA ligi, ekipu Dubaija, u derbiju 15.kola regionalnog košarkaškog takmičenja.

Gosti su povezali četiri trijumfa, dok Budućnost ima 5 pobjeda u nizu.

Trener Budućnosti Andrej Žakelj je, uoči meča, hvalio svog rivala.

”Čeka nas još jedan težak meč protiv tima koji ima dobar i širok roster, plus trenera koji to odlično radi i koga dobro znam. Mi moramo poslije puta i meča u Poljskoj da se regenerišemo i da napravimo najbolju moguću pripremu. Sigurno da možemo da očekujemo mnogo “pik en rol” igre, imaju dobre šutere, imaju Davisa Bertansa na poziciji četiri, koji znamo kakav je profil igrača. Dobar izazov za nas, ali igramo kući i nadam se da ćemo uz pomoć navijača učiniti sve da dođemo do pobjede – istakao je Žakelj.

