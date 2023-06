Novak Đoković savladao je Kaspera Ruda sa 3:0 (7:6 6:3 7:5) u setovima u finalu Rolan Garosa, i prvi put izbio na čelo vječne liste osvajača gren slemova. Srbin je 23. titulom pretekao Nadala, koji ima 22 najznačajnija trofeja.

Izvor: Profimedia

Osvojio je 23. grend slem trofej po čemu je sada rekorder, postao je prvi teniser ikada koji je na svakom grend slemu slavio titulu najmanje tri puta, a vratio se i na prvo mjesto ATP liste gde će u ponedeljak započeti 388. nedelju.

Titulom u Parizu zaradio je ukupno 2.300.000 eura, a ostavio je sebi šansu da prvi put u karijeri osvoji sva četiri najveća turnira u jednoj sezoni.

Oborio je Novak još jedan rekord - postao je najstariji osvajač Rolan Garosa u istoriji sa 36 godina i 20 dana, tako je prestigao Rafaela Nadala.

Đoković je i u finalu pokazao zbog čega je tu gdje jeste.

Pokazao je nestvarnu mentalnu snagu, pa čak i fizičku, jer je u završnici nevjerovatnog, iscrpljujućeg prvog seta bio svježiji od 12 godina mlađeg Norvežanina.

Gubio je prvom dijelu igre sa brejkom zaostatka od samog početka, bio je nervozan i napravio je, za njega, nekarakteristično veliki broj neiznuđenih grešaka.

Međutim, podigao je nivo igre u drugom dijelu seta, vratio je brejk u sedmom gemu, a kada je stigao taj-brejk rasturio je Ruda prepustivši mu samo jedan poen.

Obojica tenisera odmah po završetku taj-brejka pošla su u svlačionicu kako bi produžili predah poslije seta koji je trajao sat i 22 minuta.

Već u drugom setu viđena je potpuna kontrola Đokovića. Kao da se Rud toliko istrošio u prvom dijelu igre, da u nastavku nije mogao da pruži sličan nivo igre.

Novak je to iskoristio, lako je došao do ranog brejka i bez muke održao prednost do samog kraja seta.

U trećem dijelu, Rud je najprije nekako "preživljavao" Đokovićeve napade. Nije prošao servis gem u kom se Norvežanin nije našao makar u manjem problemu, ali je odolijevao rivalu koji je svoje gemove lako riješavao.

A onda se sredinom seta norveški teniser potpuno vratio i ponovo je igrao na dovoljno dobrom nivou. Počeo je lakše da dolazi do svojih gemova, ali je u završnici posustao. Pri rezultatu 5:5 Đoković je napravio brejk vrijedan titule, koju je potvrdio u sledećem servis gemu.