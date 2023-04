Srpski teniser Novak Đoković na različite načine pomaže srpskim teniserima, a pomogao je i rumunskoj teniserki Andrei Prisakariju.

Izvor: MN Press/Instagram/iamprisacariuandreea

Rumunska teniserka Andrea Prisakariju (23), trenutno 301. na WTA listi, izazvala je veliku pažnju javnosti tokom najvećih napada na srpskog tenisera Novaka Đokovića prethodne godine. Prisakriju je u više navrata podržala Đokovića i nikada nije krila da navija za njega i Srbiju, a sada je u jednom podkastu otkrila i malo poznati detalj koji je sigurno Nole želeo da sakrije, pošto nikada nije voleo kada se previše priča o njegovim dobrim delima.

Andrea Prisakariju tvrdi da je Novak Đoković bio ključni čovek u spasavanju njene karijere i da nije bez razloga njena inspiracija poslednjih godina, odnosno razlog zašto se i dalje bavi ovim sportom koji nije naročito profitabilan za tenisere i teniserke koji nisu u samom vrhu.

"Novak Đoković... Večita inspiracija. On je jedan od retkih koji stvarno pomažu teniserima iz Srbije. Zapravo, neke i sponzoriše. Neverovatno je to što on radi. Ja čak nemam ni reči kojima bih ga opisala. Mislim, on je mnogo puta tokom prethodnih godina spasao moju karijeru. Kada sam bila juniorka tražila sam njegove snimke na Jutjubu. Gledala sam, gledala, uspavljivala sam se i budila uz njegov glas u svojoj sobi, gledala sam njegove udarce iznova i iznova. On je stvarno neverovatan", otkrila je Rumunka u jednom podkastu.

Jedan od navijača koji su poslušali ove njene reči je otišao korak dalje i pomislio je da je atraktivna Andrea Prisakariju zaljubljena u Novaka Đokovića, pa joj je postavio ovo "škakljivo" pitanje na društvenim mrežama. Ipak, Rumunka je odmah demantovala takve navode.

"Isuse, da li je ovo pitanje stvarno? Ovaj čovek me je u suštini 'odgajao', odrasla sam gledajući ga na TV-u. Zar ne možemo da cenimo druge ljude ovih dana samo zato što možemo? On je moja inspiracija, nisam zaljubljena ili tako nešto. To je jednostavno divljenje njegovom radu", napisala je Andrea Prisakariju koja je između ostalog poznata i po brojnim tetovažama na telu kojima je privukla pažnju javnosti.