Novak Đoković je počeo 384. nedelju na prvom mestu ATP liste, čeka ga i 385. a onda kreće pravo ludilo!

Izvor: Profimedia

Novak Đoković je započeo svoju 384. nedelju na vrhu ATP liste jer je ovog ponedeljka prvi sa 7.135 bodova, dok je Karlos Alkaraz i pored titule u Barseloni i sjajnih igara na šljaci otkako je sezona na toj podlozi počela drugi sa 6.770 bodova.

Ono što je sigurno je da će Novak i naredne nedelje zadržati prvo mesto i doći do 385. nedelje na vrhu, ali do sledećeg jubileja od 400 nedelja na prvom mestu ga deli mnogo toga. Sezona na šljaci je nabijena događajima, a on se muči sa povredom i videli smo da je otkazao učešće na turniru u Madridu tako da će narednog ponedeljka izgubiti još bodova.

Naravno pored tog ispadanja zbog povrede tu su i turniri u Americi koje nije mogao da igra pa je pravo čudo kako se Novak i dalje drži na prvom mestu. Da je mogao da nastupi na Indijan Velsu i u Majamiju verovatno ne bi bilo drame oko teniskog vrha, ali ovako čeka nas prava bitka u narednim nedeljama!

ĐOKOVIĆA ČUVA PET BODOVA!

Sigurno je da će i narednog ponedeljka Novak biti prvi, ali bi mogao da ima samo pet bodova prednosti u odnosu na mladog Španca koji je već 22 nedelje proveo na vrhu. Sada Alkaraz ima 6.770 bodova, a taj skor ne može da popravi jer je prošle godine osvojio turnir u prestonici Španije. Ipak Novak nije tu i ne brani bodove, pa kada mu se oduzmu poeni iz proše godine imaće 6.775. Ukoliko Alkaraz odbrani titulu i ostane na 6.770 – drama će biti velika!

ŠTA ĆEMO SA RIMOM?

Za turnir u Rimu su obojica prijavljeni, a na "Foro Italiku" Novak brani titulu od prošle sezone. To znači da će do Rolan Garosa moći u najboljem slučaju da ima 6.775 bodova, a ukoliko u Madridu Alkaraz prođe makar jedno kolo moći će da računa da će imati šansu da posle Rima, a pre Rolan Garosa, prestigne srpskog tenisra na vrhu. Čeka nas velika, velika borba, a sve počinje već u sredu kada će duel Emila Rusovurija i Uga Umbera odučiti ko će biti rival Alkarazu u drugom kolu Madrida.