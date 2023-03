Beloruska teniserka Arina Sabalenka otvorila dušu o onome što doživljava od početka rata u Ukrajini

Izvor: Profimedia

Beloruska teniserka Arina Sabalenka, aktuelna osvajačica Australijan opena, rekla je da je teško uspevala da razume "mržnju" sa kojom se suočila u svlačionici nakon što je Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu. Ona je u ispovesti novinarima u Americi, gde godinama živi, objasnila da je prošla kroz veoma težak period, a sve zbog rata sa kojim nema ništa.

"Zaista je bilo teško za mene, nikad se nisam suočila sa toliko mržnje u svlačionici. Mnogo je 'hejtera' na Instagramu kada gubite mečeve, ali u svlačionici to nikad nisam osetila. Zaista mi je bilo teško da shvatim da je toliko ljudi koji me mrze bez razloga. Ništa nisam učinila", rekla je Beloruskinja.

Belorusija je država koja se graniči i sa Ukrajinom i sa Rusijom i iako nije učesnica rata njen lider Aleksandar Lukašenko vodi prorusku politiku i ne krije bliske odnose sa Vladimirom Putinom, predsednikom Ruske Federacije. Zbog takve politike Belorusije, njeni teniseri i teniserke takmiče se bez istaknute nacionalne zastave, a prošle godine im je bilo zabranjeno učešće na Vimbldonu.

Sabalenka je rekla da je nakon početka ruskog napada na Ukrajinu vodila "čudne razgovore" sa članovima stručnog štaba nekih teniserki. "Bilo je zaista teško, ali stanje se popravlja", rekla je Beloruskinja. Ona je prošle nedelje izgubila u finalu Indijan Velsa od Kazahstanke Elene Ribakine (inače rođene Moskovljanke), u reprizi finala Australijan opena.

Rat u Ukrajini bio je neizbežna tema i tih i svih prethodnih turnira, pa je ukrajinska teniserka Lesija Curenko (81. na svetu) donela odluku da se povuče sa Indijan Velsa upravo pre meča protiv Sabalenke, a obrazložila je to "napadom panike" posle razgovora sa prvim čovekom WTA (Asocijacije teniserki) Stivom Sajmonom. Ukrajinka je tada rekla da je ostala potpuno šokirana onim što je čula od njega. "Rekao mi je da on lično ne podržava rat, ali ako igrači(ce) iz Rusije i Belorusije podržavaju, onda je to samo njihovo mišljenje. Rekao mi je da mišljenje drugih ljudi ne bi trebalo da me brine. Takođe, rekao mi je da bi se osećao grozno da se ovo dešava njemu i da je na mom mestu", rekla je tada Ukrajinka.

"Bila sam potpuno šokirana tim razgovorom i već je u mom prethodnom meču (protiv Done Vekić) bilo nemoguće da igram. Kada je došlo vreme da izađem na teren, imala sam napade panike i prosto nisam mogla da izađem. Mentalno sam se slomila, da budem iskrena", rekla je Curenko.

Na sve to, prva teniserka sveta Iga Svjatek iz Poljske zatražila je veću podršku ukrajinskkim teniserkama, ukazujući na to da vođstvo tenisa ne radi dovoljno po tom pitanju. Ipak, Beloruskinja Viktorija Azarenka, dvostruka grend-slem šampiona, nije saglasna sa tim stavom.

"Postoje određene igračice koje imaju različita osećanja i ponašanje. Generalno gledano, ne delim isto mišljenje kao Iga. Ohrabrila bih je da pogleda stvari koje su urađene pre nego što da svoj komentar. Kao član saveta igračica srećna sam da iznesem činjenice. To bi bio mnogo adekvatniji način da razgovoramo", rekla je Azaranka.