Paula Badosa i Arina Sabalenka su zajedno trenirale, a jedan detalj njihovog treninga je posebno ispraćen!

Izvor: Instagram/paulabadosa/sabalenka_aryna

Jedna fotografija je izazvala mnogo komentara na društvenim mrežama pred turnir u Indijan Velsu, a na njoj su Paola Badosa i Arina Sabalenka. Fotograf je uhvatio momenat sa sparing meča na Indijan Velsu kada su se dve teniserke pozdravljale i tom prilkom su se međusobno udarile po zadnjici!

Beloruskinja je videla fotografiju i odmah se našalila na svoj račun uz poruku: "Čisto da razjasnimo, obe imamo dečka!", napisala je ona na tviteru, ali je takođe istakla i da je "ljubav u vazduhu". I Paola Badosa je podelila fotografiju na svom profilu i obe teniserke su se odlično zabavile ovom prilikom.

Arina Sabalenka je trenutno druga na VTA listi i na Indijan Velsu pokušava da smanji razliku između nje i prvoplasirane Ige Švjontek koja je ubedljivo prva na listi. Sabalenka ima 24 godine i napravila je na početku sezone najveći uspeh u karijeri kada je osvojila Australijan open. Ovo je Arina Sabalenka:

Što se tiče Badose, ona je trenutno na 22 na svetu i želi povratak u sam vrh VTA liste, a sada je progovorila o svom vrlo prisnom odnosu sa Badosom. "Kao što ona uvek kaže, mi smo srodne duše. Mislim da smo vrlo slične ličnosti i jako joj se divim. Ona je borac i prošla je kroz puno teških trenutaka i uvijek se bori, bez obzira na sve. Svi se sećamo kako je prošle godine u Australiji počela sa servisom i pokušavala je i pokušavala i nikada nije odustajala, i imala je neverovatnu nagradu. Znam da je za nju to bilo jako važno i to je ostvarenje sna. I bila sam jako srećna jer smo jako bliski i mnogo vremena smo zajedno. Mislim da ona to u potpunosti zaslužuje", rekla je Badosa. Pogledajte kako ona izgleda:

Ove dve teniserke su zajedno trenirale pred početak turnira na kome bi mogle i da zaigraju jedna protiv druge, a evo i fotografije koja je "zapalila" društvene mreže: