Rafael Nadal igra na turniru u Barseloni.

Izvor: Profimedia

Rafael Nadal vraća se na teren posle povrede. Poslednji meč odigrao je sredinom januara na Australijan openu i od tada nije bio na terenu. Sada se vraća i igraće na takmičenju u Barseloni (od 17. do 23. aprila), turniru iz serije 500. Prije toga se očekuje da će igrati na Mastersu u Monte Karlu (od 9. do 16. aprila), tamo će biti i Novak Đoković.

Inače, interesantno je da će Nadal učestvovati na takmičenju na kom nije pretjerano omiljen. Razlog za to je činjenica da je on vatreni navijač glavnog rivala Barse, madridskog Reala. "Volio bih jednog dana da budem predsjednik Reala. Da me ne shvati neko pogrešno, imamo sjajnog predsjednika sada, Florentino Perez radi odličan posao i smatram da klubu nisam potreban sada. Međutim, nikada ne znamo šta može da se dogodi u budućnosti", rekao je Rafa jednom prilikom.

Nadal je često rado viđen gost na utakmicama Reala, pa je tako bio i na finalu Lige šampiona prošle godine kada su Madriđani pobijedili Liverpul u Parizu. U isto vrijeme kada Španac bude igrao svoje mečeve u Barseloni Novak Đoković će učestvovati na "Srpska openu" u Banjaluci.