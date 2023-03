Huan Martin del Potro žali što nikada nije uspeo da dođe do prve pozcije na ATP rang listi.

Izvor: MN Press

Huan Martin del Potro (34) jedan je od tenisera kog su svi obožavali. Nažalost, problemi sa povredama onemogućili su ga da pokaže pun potencijal. Dok je bio na vrhuncu forme pobeđivao je najbolje, dobijao je Novaka Đokovića (četiri puta), Rafaela Nadala (šest puta) i Rodžera Federera (sedam puta) i upravo nijh trojicu "krivi" za to što nikada nije došao na prvo mesto.

Priznao je da je o vrhu ATP liste maštao dugi niz godina, ali u tome nije uspeo. Nedavno je otišao i u penziju. "Jedina stvar koja mi je nedostajala u karijeri je to prvo mesto. Sanjao sam o tome, radio za to. Da me neshvati neko pogrešno, ponosan sam na svoju karijeru, ali nikada do trona nisam došao zbog Novaka, Rodžera i Rafe", rekao je Del Potro.

Njegov najbolji rang bila je treća pozicija, više od toga nije uspeo. "Kada pogledam rang-listu tokom svih tih godina i vidim ko se borio za to prvo mesto shvatam da je bilo predivno biti deo svega toga. Oni mi nisu dali da ostvarim taj san. Jednog dana će se završiti i vladavina te 'velike trojke' i doći će neki novi mladi igrači poput Karlosa Alkaraza, Janika Sinera, Holgera Runea i oni će da preuzmu primat. Ipak, za mene nikada više neće postojati nešto tako kao što su bila njih trojica", zaključio je Del Potro.

Argentinac je osvojio US Open 2009. godine, pobedio je Nadal i Federera na putu do titule. Ima 22 trofeja u karijeri, sa reprezentacijom je osvojio Dejvis kup 2016. godine, ima i dve medalje sa Olimpijskih igara, bronzu iz Londona (2012. godine) i srebro iz Rio de Žaneira (2016. godine).

Izvor: Profimedia