Novak Đoković u Dubaiju čeka odluku SAD da li će ga pustiti u državu, a ako ga ne puste, evo šta ga čeka.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković čeka odluku američkih vlasti da li će ga pustiti u državu i dozvoliti mu da igra na turnirima u toj državi, ali kako vrijeme prolazi njeegove šanse su sve manje. Srpski teniser nije vakcinisan i zbog toga do 11. maja ne može da uđe u SAD, što pravi velike probleme za njegovu odbranu prvog mjesta na ATP listi.

Mladi Španac Karlos Alkaraz mu diše za vratom, ima samo 380 bodova manje od Đokovića, a čak i kada mu se oduzme polufinale sa prošlogodišnjeg Indijan Velsa i dalje titulom može da dođe do prvog mjesta.

Ipak, pošto ATP nema turnire u martu osim onih koji se igraju u Americi, nema Novak šansu da kao prošle godine u Kazahstanu i Izraelu uzme bodove na manjim turnirima, a gdje zapravo može da igra ako mu Amerikanci ne dopuste da uđe u državu?

NISU SAMO INDIJAN VELS I MAJAMI - NE MOŽE NI OVDE!

Vidi opis AKO NOVAKA NE PUSTE U AMERIKU OVO JE PLAN: Na tri turnira ne može, ali ga u Africi čekaju raširenih ruku! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Profimedia/Waleed Zein / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Sezona na šljaci u tenisu počinje 3. aprila i to u Americi! Igra se turnir u Hjustonu na kome titulu iz prošle sezone brani Rajli Opelka koji je sve iznenadio i uzeo je trofej. Ni na ovom turniru Novak neće moći da zaigra, ali to mu neće biti veliki problem jer iste nedelje kada se igra Hjuston na drugim krajevima planete ima turnira na kojima može da nastupi bez problema. Ameriku će, u slučaju da ga lično predsjednik Džo Bajden ne pusti u zemlju morati da čeka mjesec dana posle Hjustona. Ipak, srećna okolnost je ta da je US Open posle tog datuma.

MAROKO I PORTUGAL KAO ZAGRIJAVANJE!

Vidi opis AKO NOVAKA NE PUSTE U AMERIKU OVO JE PLAN: Na tri turnira ne može, ali ga u Africi čekaju raširenih ruku! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 16 / 16

Prvi turniri na kojima će Novak moći da nastupi ako mu ne dozvole ulazak u Ameriku igraju se u Maroku i Portugalu. Ova dva takmičenja iz serije 250 su na programu od 3. do 9. aprila, a iako obično ovakvi turniri ne mogu da se nadaju najboljem teniseru svijeta, sada bi to mogao da bude slučaj. U Marakešu na "Grand priju Hasana II" titulu brani iskusnio David Gofan, dok u Eštorilu Argentzinac Sebastijan Baez ima trofej iz prethodne sezone. Ukoliko ostane bez tenisa skoro mjesec i po dana Novak bi mogao na ovim mjestima polako da ulazi u formu, iako u svakom drugom slučaju ne bi pomislio da zaigra ovdje.

Inače, mnogi se ne sjećaju, ali je Novak igrao na turniru u Eštorilu 2007. godine. Tada je osvojio turnir pobjedom protiv Rišara Gaskea (7:6, 0:6, 6:1). Podsećanja radi, te godine na turniru igrali su i Nikolaj Davidenko (Rusija), Huan Martin Del Potro (Argentina), Tomi Robredo (Španija), Maks Mirnji (Belorusija), Igor Andreev (Rusija), Dimitrij Tursunov (Rusija), Floran Sera (Francuska)...

MONTE KARLO - E, TU SVE KREĆE!

Vidi opis AKO NOVAKA NE PUSTE U AMERIKU OVO JE PLAN: Na tri turnira ne može, ali ga u Africi čekaju raširenih ruku! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Kada se završe turniri u Marakešu i Eštorilu počinje prava priča! U Monte Karlu se igra masters na kome će Novak sigurno nastupiti, naravno ako ne bude spreman i zdrav. Prošle godine je tu izgubio odmah na startu od Alehandra Davidoviča Fokine i hoće da popravi utisak, ali i da uhvati formu za Rolan Garos koji mu je svakako prioritet. Ipak, prije svega toga ostaje nada da će najbolji teniser svih vremena dobiti priliku da igra i da na terenu odbrani prvo mjesto!