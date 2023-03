Novak Đoković ga je upoznao pre dve godine i tada su imali fantastičan razgovor koji Aleks i dalje pamti.

Dok Novak Đoković čeka da vidi da li će moći da igra na prolećnoj turneji u SAD, iz Kalifornije je stigla jedna zanimljiva vest. Indijan Vels je podelio specijalne pozivnice za ovogodišnje izdanje turnira, a na spisku onih koji će se naći u glavnom žrebu je i američki teniser srpskog porekla Aleks Kovačević (24)!

Talentovani teniser tako će po treći put nastupiti u glavnom žrebu nekog ATP turnira, nakon što je krajem prošle godine debitovao u Seulu na Koreja openu, a zatim ovog proleća zaigrao u Delrej biču, još jednom turniru na tlu SAD. Tokom ta dva turnira nekadašnji student koledža Ilinois uspeo je da odigra pet profesionalnih mečeva - u Koreji je stigao do polufinala i na tom putu savladao Miomira Kecmanovića, dok je u Delrej Biču poražen u prvom kolu.

Sada će imati priliku da popravi utisak, a možda i da se na istom turniru sretne sa Novakom Đokovićem. Njih dvojica se poznaju, imaju čak i zajedničku fotografiju, a dirljiv susret imali su na US openu 2021. godine, kada je najbolji teniser svih vremena pokušavao da osvoji sva četiri grend slema u istoj sezoni.

"U meču poslednjeg kola kvalifikacija za US open protiv Trungelitija imao sam sedam ili osam meč lopti. Bio je to jedan od najgorih poraza koje sam ikada doživeo. Sutradan, kada sam bio u teretani, Novak mi je rekao da je čuo za moj meč i pitao me da li želim da mu se pridružim fitnesu. Bio sam šokiran. Tada je pokušavao da dođe do kalendarskog grend slema i nije morao da mi posveti svoje vreme. Bilo je to neverovatno iskustvo. Na kraju mi je Novak rekao da imam svetlu budućnost i da treba da treniram sa njim u Srbiji", otkrio je na kraju Aleks.

Da bi se Kovačević i Đoković sreli u Kaliforniji, Novak mora da čuje dobre vesti od predsednika SAD Džozefa Bajdena. On je trentuno jedini čovek koji može da mu garantuje ulazak u zemlju, nakon što je odbijen zahtev srpskog tenisera za izuzeće od vakcinacije protiv virusa korona. Ipak, nastup na US openu kasnije u toku sezone ne bi trebalo da bude pod znakom pitanja...