Veronika Bjelik je vodila svog izabranika i u domovinu, a sada kada više nema posao imaju sve vreme ovog sveta samo za sebe.

Izvor: Instagram/screenshot/veronicabielik

Završena je još jedna NFL sezona i to trijumfom Kanzas Siti Čifsa koji su posle fantastične partije Patrika Mahoumsa i neverovatnih taktičkih zamisli Endija Rida uspeli da osvoje titulu. Naredne sezone mnoge ekipe će praviti velike promene u nadi da mogu da sruđe Čifse sa trona, a Arizona Kardinalsi će u nadi da mogu da iznenade promeniti trenera.

Dosadašnji šef struke Klif Kingsburi dobio je otkaz, ali dok traži posao moći će da se opusti uz svju zanosnu devojku, Poljakinju Veroniku Bjelik. Nekadašnji kvoterbek Nju Inglanda, Denvera, Njujorka, Bafala i Nju Orleansa ima 43 godine, a Veronika je 14 godina mlađa.

Upoznali su se prošle godine i uplovili u romantičnu vezu, a letos su viđeni zajedno prvo u Poljskoj, a onda i na hrvatskom primorju. Pogledajte kako Veronika izgleda:

Ova atraktivna manekenka sada uglavnom zarađuje od reklama na instagramu, a ponude za to joj ne nedostaju. Ima ogroman broj pratilaca, čak 3.600.000 ljudi je prati na instagramu i ona to zna da unovči. Što se Kingsburija tiče, on je pre Arizone radio u NCAA i sada je pitanje da li će dobiti novu NFL šansu posle jako lošeg učinka sa Kardinalsima.