Američka teniserka i jedna od najvećih šampionki svjetskog tenisa Bili Džin King oglasila se i "napala" rekord Novaka Đokovića.

Izvor: Instagram/Billiejeanking/printscreen/Eurosport

Pokrenuta je nova kampanja "Correct The Internet", a njen cilj je da se isprave nepravde i da se tačnijim informacijama i boljim izvještavanjem ženski sport dovede u jednaku poziciju kao i muški. To je nekadašnja legendarna teniserka Amerikanka Bili Džin King iskoristila za napad na Novaka Đokovića!

Legendarna teniserka koja u svojoj karijeri ima 12 osvojenih grend slem titula je odmah napala rekord Novaka Đokovića! Ona je postavila sliku na kojoj implicira da on ne drži rekord po broju nedelja na prvom mjestu već je on u vlasništvu Štefi Graf! Čuvena Njemica je 377 nedelja bila prva na VTA listi, dok je Novak na ATP listi prvi 375 nedelja.

"Moja nova omiljena kampanja: "Correct The Internet". To je globalna inicijativa pokrenuta da se isprave nepravde i da se žene u sportu učine vidljivijima. Kada pretražujete "ko je u tenisu proveo najviše vremena na prvom mjestu" uglavnom kao rezultat izađe Novak Đoković, a zapravo činjenice govore da je to Štefi Graf", napisala je američka teniserka uz ovu sliku:

Izvor: Instagram/Billiejeanking

I sama nekada na prvom mjestu ženskog tenisa, ona je ipak morala da prizna da će i taj rekord pasti! Već u pondeljak Novak počinje 376. nedelju na vrhu ATP liste, a onda će stići i prestići nekadašnju njemačku teniserku.

"Novak će uskoro preuzeti prvo mjesto, ali je bitno da se prepozna Stefani i da joj se oda čast koju ona zaslužuje", napisala je Bili Džin King, osvajačica šest titula na Vimbldonu, četiri na US Openu i po jedne na Australijan openu i Rolan Garosu.

Ipak, Novak jeste već jako dugo najbolje rangirani teniser na svijetu i veliko je pitanje koliko ima smisla miješati muški i ženski tenis jer su to dvije različite kategorije i teniseri i teniserke se ne takmiče međusobno. Ipak, ćak i bez obzira na to Novak će uskoro prestići Štefi Graf.

Ako gledamo teniske rekorde bez obzira na to u kojoj su eri i konkurenciji postavljeni onda ni 22 grend slema nisu rekord pošto je Serena Vilijams osvojila 23 grend slem titule, a Margaret Kort 24, iako se njoj taj rekord ne priznaje.