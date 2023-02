Novaku Đokoviću su značajno porasle šanse da će igrati na US Openu i nadamo se takmičiti se za kalendarski slem.

Izvor: YouTube/USA Today/Eurosport/Screenshot

Sve su veće šanse da će Novak Đoković moći da zaigra na US Openu, grend slemu koji je prošle sezone propustio zbog rigoroznih pravila o ulasku u Sjedinjene Američke Države. S obzirom na to da je nevakcinisan protiv korona virusa i nije državljanin SAD, njemu nije bio dozvoljen ulazak u državu (sem pješke!) i ostao je bez šanse da se bori za titulu i još 2.000 bodova, što bi uskoro trebalo da promijeni predsjednik Džo Bajden.

Ne očekuje se da će Bajdenov potpis pomoći Đokoviću da zaigra na Indijan Velsu i u Majamiju, ove turnire će sigurno propustiti, ali zabrana bi trebalo da bude ukinuta od 11. maja, što će reći da će krajem avgusta i početkom septembra, kada se i inače igra US Open, biti slobodan da uđe na teritoriju SAD.

"Vol Strit Džurnal" piše da će Bela kuća ove nedelje objavila da će Bajden staviti potpis i ukinuti sve mjere, što će Đokoviću povećati šanse da juri prvi kalendarski grend slem, nešto što u tenisu nije viđeno od 1969. godine. Bio je Đoković blizu u nekoliko navrata, čak i "držao" sva četiri grend slema u svom posedu, ali je uglavnom Rolan Garos na kome skoro kao po pravilu trijumfuje Nadal pravio problem.

"Nadamo se da će predsjednik u maju objaviti kraj mjerama protiv korona virusa", rekao je Džof Friman, dok pomenuti list dodaje da ovo ukidanje samo po sebi ne znači mnogo Đokoviću, nego je potrebno da Bajden ukine specijalnu predsjedničku proklamaciju koja se odnosi na putovanja.

Podsetimo, aktuelni šampion US Opena je Karlos Alkaraz, kome je to prvi grend slem u karijeri. Novak Đoković je tri puta osvajao US Opena, poslednji put 2018. godine, a od 28. avgusta se nadamo da će krenuti i po četvrti.