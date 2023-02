Povreda koju je zaradio zahtijeva mirovanje do dvije nedelje, ali je Đoković uspio ranije da se vrati na teren zbog toga što je pripremljen kao niko u tenisu.

Izvor: eurosport

Srpski teniser Novak Đoković je povrijeđen osvojio Australijan opet, međutim mnogi nisu povjerovali da je to moguće. I njemu se smučilo da svaki put kada je povrijeđen i igra uprkos bolovima mora to da objašnjava čitavom svijetu dok ga optužuju da je sve lažirao, da bi u njegovo ime govorio direktor turnira Krejg Tajli i javnosti saopštio podatak da je Đoković imao rupturu od čak tri centimetra u zadnjoj loži.

Nije dugo trebalo da francuski "L'Ekip" kontaktira poznatog sportskog doktora Olivijea Rujona koji tvrdi da "nije moguće da je Đoković cio turnir" igrao sa takvom rupturom, dok je sa druge strane bivši ljekar Liverpula, kao i kriket i fudbalske reprezentacije Australije, Piter Brukner odmah shvatio da Novak nije cio turnir imao toliki "rascjep".

Povredio se u polufinalu Adelejda i imao je oko desetak dana odmora do Australijan opena, što je svakako pomoglo da se oporavi makar djelimično za prva tri izazova, da već u četvrtom protiv Aleksa de Minora nije imao problema.

"Postoji još jedan tip koji je ruptura na periferiji mišića i to nazivamo miofascijalna ruptura. Smatramo da je to povreda koja vas muči 10 do 14 dana i pretpostavljam da je to imao Đokoviću. Po mom proračunu, od povrede do prvog meča na Australijan openu je prošlo tačno 10 dana", rekao je doktor Brukner i dodao da je nevjerovatna pripremljenost koju posjeduje Đoković upravo omogućila da igra na Australijan openu.

Potvrdio je srpski teniser da na slobodne dane nije trenirao nego je svakodnevno išao na razne tretmane koji bi mu pomogli da riješi problem, pa je čak stigla i doktorka Marijana Kovačević iz Beograda.

"To je čovjek koji sve radi ispravno - zna kada jede, kada pije, kako se oporavlja... Sve je uradio da bude potpuno zdrav. Nije bio na sto odsto u prva tri meča. U drugoj nedjelji povreda je skoro zaliječena", zaključio je australijski doktor i time stavio tačku na priče o lažiranoj povredi.