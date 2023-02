Kreg O'Šonesi je sada promenio ploču i na sva usta hvali Novaka Đokovića!

Izvor: Profimedia

Nekada je radio u timu Novaka Đokovića, ali otkako je otpušten iz tima više puta je žestoko kritikovao i napadao srpskog tenisera. Sada je teniski ekspert Kreg O'Šonesi ipak govorio lepo o Đokoviću, iako i dalje neće da mu prizna da je najveći teniser svih vremena.

Ipak sada je u razgovoru za australijske medije istakao da je želja za uspehom srpskog tenisera neverovatna i da je glad za poboljšanjem i perfekcijom ono što ga gura ka uspesima.

"Zbog toga je legenda ovog sporta, on zapravo nije otvoren za napredak, on to zahteva", počeo je O'Šonesi, a onda se prisetio perioda od 2017. do 2020. godine kada je bio u štabu srpskog tenisera: "Sećam se da je mi je u prvoj godini kada smo radili zajedno rekao: 'Znam da ima delova moje igre u kojima nisam dobar i u kojima moram da budem bolji. Zapošljavam te da nađeš te segmente igre u kojima nisam dovoljno dobar'", prisetio se O'Šonesi.

Vidi opis NAPADAO NOVAKA JER GA JE OTPUSTIO, ALI SADA JE MORAO DA PROMENI PLOČU: Još se sećam šta mi je tad rekao, zato je LEGENDA Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Kada je 2015. godine imao svoju perfektnu sezonu, Novak nije stajao, nije mu to bilo dovoljno i želeo je još mnogo više.

"Već je imao 11 osvojenih grend slemova 2015. godine kada je ima skor 82:6 i već je tada bio legenda, ali je želeo da još napreduje, bio je opsednut time zaista. Kada drugi momci krenu da greše, on sve "zaključa", iskoristi svu energiju i ostane tu! Njegov bekend je apsoludna mašina, a forhend mu je paklen", rekao je O'Šonesi.

Posle brojnih kritika i bockanja čoveka sa kojim je radio pune tri godine, izgleda da i Australijanac menja ploču...