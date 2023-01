Dvostruki aršini nisu ništa novo, ali čisto da stavimo neke stvari na papir. Ako Belorusiji neće biti upisana titula Arine Sabalenke, šta ćemo sa američkim trofejima?

Izvor: Profimedia

Arina Sabalenka je pre pet godina ismijavana na Australijan openu, a sada je uzela titulu! Sjajnom igrom u finalu došla je do trofeja, ali na njemu će nešto nedostajati. Zbog propisa Australijan opena teniserke iz Rusije i Bjelorusije su nastupale bez svoje zastave i imena zemlje na ovom turniru.

Zbog ruskih zastava problema su imali Novak Đoković i njegov otac Srđan, a za razliku 2012. i 2013. godine kada je Viktorija Azarenka osvojila Austalijan open sada bjeloruska zastava nije smijela da se vijori tokom turnira i tokom proslave. Razlog za to je rat u Ukrajini u kome učestvuju Rusija i Bjelorusija, ali da se ovoga turnir pridržavao i ranije morao bi samo Ameriku da uskrati za dvadesetak titula!

Recimo 1950. godine titulu u Australiji uzela je Lujsa Brou, a 1953. Morin Konoli - za sve to vrijeme buktao je Korejski rat u kome je SAD učestvovala! Čekala je novu titulu Amerika do 1957. kada je titulu osvojila Širli Fraj, a njena država je tada bila do lakata upletena u ratove u Vijetnamu i Laosu

Kada su 1967. i 1968. godine titule uzele Nensi Riči i Bili Džin King rat u Vijetnamu je još trajao, ali američke snage su ratovale i u Drugom korejskom ratu kao i u građanskom ratu u Kambodži!

Deceniju kasnije Barbara Džordan је osvojila titulu 1979. godine, a onda su se od 1981. do 1985. godine smijenjivale Martina Navratilova, tada već pod zastavom Amerike i Kris Evert. Za to vrijeme Amerika ratuje u Libanu, 1983. godine pokreće bizarnu intervenciju na malenoj Grenadi pod izgovorom da se tamo krije kubanska vojska...

Monika Seleš je nakon ratova devedesetih uzela američko državljanstvo, vratila se posle jezive povrede i ubacanja u leđa, a kada je 1996. godine osvojila Australijan open Amerikanci su bili dio snaga koje su Iraku nametnule zabranu preletjela.

Od 2000. do 2003. Lindzi Devenport, Dženifer Kaprijati i Serena Vilijams uzimaju titule, a pored pehara stoji zastava SAD iako traju ratovi u Avganistanu i Jemenu, intervencije od strane Amerike i njenih saveznika.

Serena Vilijams je dominirala pa je redom 2005, 2007, 2009 i 2010. godine uzimala titule, dok je SAD ratovala u Somaliji i Libiji, a kada je 2015. uzela trofej još je trajao sukob u Siriji i Libiji. Poslednja američka titula došla je 2020. godine, a sada ova treća bjeloruska upisana je - bez obilježja. Opravdano ili ne, procijenite sami.