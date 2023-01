Novak Đoković je komentarisao slučaj o kome se priča.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić/Eurosport/Screenshot

Novak Đoković se plasirao se u finale Australijan opena pošto je savladao Tomija Pola u tri seta (7:5, 6:1, 6:2), tako da će se za svoj deseti pehar u Melburnu boriti protiv Stefanosa Cicipasa. Uspio je sa svim da se izbori, posebno što je u poslednja 24 sata njegov otac Srđan Đoković bio u fokusu javnosti zbog toga što se fotografisao sa navijačima koji su imali obilježja Rusije, ali i Vladimira Putina. "Znao sam šta će da me pitaju", kazao je Novak Đoković u dijelu konferencije na srpskom jeziku posle nekoliko odgovora u kojima je objasnio šta je otac uradio.

"Vidio sam kao i svi ostali šta se desilo juče. Nesreća je što se pogrešno prenijelo sve to, reći ću, mnogo priče od medija i organizatora. Naravno, nisam srećan što vidim to. Moj otac, porodica, svi smo bili kroz nekoliko ratova. Otac je dao saopštenje gdje je protiv rata, to je prvo što želim da kažem. Drugo, moj otac posle svakog meča na Australijan opena ide i ukazuje poštovanje navijačima zato što su uz mene. Mediji su to interpetirali to na pogrešan način i siguran sam da nije postojala bilo kakva namjera da se podržava rat ili bilo šta slično. Bilo je dosta srpskih zastava, mislio je da se slika sa nekim iz Srbije. Nije nešto što želim i što mi je potrebno. Pustićemo to i osvrnućemo se na tenis", rekao je Novak Đoković.

"Štiti me moja porodica i ne govori mi o čemu se piše i trudim se da mi glava bude čista kako bih sačuvao energiju za teren. Na ovaj ili na onaj način stigne do vas informacija, kada stigne - tu je i morate da to pustite i ne dozvolite da vas optereti na način na koji ne želite".

Da li je pričao sa ocem posle svega?

"Objasnio sam sve, objasnio je i moj otac, sada me pitate da li je to namjerno uradio i da nije bio neoprezan šta radi. To se može desiti mnogim ljudima. Prolazio je i iskoristila ga je grupa ljudi, to se desilo. Ne mogu da budem ljut na Srđana, nije to njegova krivica, izašao je da proslavi sa navijačima. I to je sve što se desilo... Osjećao se loše zbog svega što se desilo i znao je kako će se to odraziti na mene i medije".