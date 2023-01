Australijski premijer Entoni Albaneze je prvo gledao meč Novaka Đokovića, a onda odgovarao na pitanja o njegovom ocu Srđanu

Izvor: Profimedia

Velika se bura podigla oko Novaka Đokovića i njegovih navijača... Prvo je jedan uočen na tribinama sa majicom sa slovom "Z" i priveden, a potom se Srđan Đoković slikao sa navijačima koji su imali ruska obilježja. Zbog svega toga, ali i činjenice da je među navijačima bio Aleksandar Zaldastanov poznatiji kao "Hirurg", Austraijan open je izdao upozorenje Novaku, a sada se oglasio čak i premijer Australije!

Premijer Entoni Albaneze bio je na tribinama na meču Đokovića i Tomija Pola, a vrlo je jasno za koga je navijao pošto se u njegovoj loži prvo otvorilo i popilo pivo, a onda se zavijorila američka zastava! Novinari su ga zaustavili i čak pitali da li planira da deportuje Srđana Đokovića!

"Naš narod stoji uz ukrajinski narod. To je pozicija Australije, koja nedvosmisleno podržava međunarodno pravo. Ne želimo da vidimo bilo kakvu podršku ruskoj invaziji na Ukrajinu, koja ima razarajući učinak na ukrajinski narod", naglasio je on. Pogledajte slike Srđana Đokoviđa koje su izazvale kontroverzu:

Novak je na meču sa Tomijem Polom bio vrlo ubjedljiv i slavio je sa 7:5, 6:1, 6:2, a posle svega se i on oglasio i pružio podršku ocu. "Vidio sam kao i svi ostali šta se desilo juče. Nesreća je što se pogrešno prenijelo sve to, reći ću, mnogo priče od medija i organizatora. Naravno, nisam srećan što vidim to. Moj otac, porodica, svi smo bili kroz nekoliko ratova. Otac je dao saopštenje u kome kaže da je protiv rata, to je prvo što želim da kažem. Drugo, moj otac posle svakog meča na Australijan opena ide i ukazuje poštovanje navijačima zato što su uz mene. Mediji su to interpetirali to na pogrešan način i siguran sam da nije postojala bilo kakva namjera da se podržava rat ili bilo šta slično. Bilo je dosta srpskih zastava, mislio je da se slika sa nekim iz Srbije. Nije nešto što želim i što mi je potrebno. Pustićemo to i osvrnućemo se na tenis", rekao je Novak Đoković koji je dodao i da mu nedostaje što otac nije bio na meču polufinala protiv Tomija Pola.

Sam Srđan Đoković se oglasio posle svega i najavio da ga neće biti na polufinalu, a objasnio je i zašto.

"Ja sam ovdje samo kako bih podržavao svog sina. Nisam imao namjeru da izazovem takve naslove ili da ga poremetim. Kao i posle svakog meča, bio sam izvan stadiona sa Novakovim navijačima da proslavimo pobjedu i da se fotografišem sa njima. Nisam imao namjeru da me uvuku u ovo. Moja porodica je preživjela horore rata i mi želimo samo mir. Tako da neću doći na polufinale kako ne bih remetio svog sina ili drugog tenisera, gledaću meč od kuće. Nadam se sjajnom meču i naravno navijaću za svog sina, kao i obično", stoji u saopštenju dostavljenom medijima.