Voditeljski par australijske televizije se solidno zabavio komentarišuću stanje Novaka Đokovića na Australijan openu.

Izvor: Youtube/TODAY

Novak Đoković je poslednji meč na Australijan openu odigrao fantastično, toliko dobro da su se neki pitali da li je ljudsko biće, ali i dalje je njegova povreda velika tema u Australiji. Imao je problema sa zadnjom ložom na turniru u Adelejdu, produžile su se muke i u Melburnu, a u jednom jutarnjem programu fizioterapeut Tim Detman je govorio o prirodi Novakovih problema.

"Voleo bih da mnogu da vam kažem istinu, ali pre dve godine je pokidao mišić u stomaku, mislili smo da će da se muči, a osvojio je turnir. Tako da, može svašta da se desi", počeo je on svoju analizu, a onda je njegov naredni komentar izazvao opšti haos u studiju!

Dok je na ekranu prikazivano kako fizioterapeut masira zadnju ložu Novaka Đokovića, Detman je prokometarisao: "Tu vidimo jednu ili dve stvari", na šta je voditeljka počela da se smeje i nije mogla da se obuzda! "E pa tu si u pravu", rekla je jedva kroz smeh, dok je voditelj jutarnjeg programa takođe kroz smeh jedva prozborio: "Jedna ili dve stvari su tu", govorio je smejući se. Pogledajte ovaj razgovor:

Kada su se svi smirili, nastavljena je analiza u kojoj je Detman istakao da će povreda, kakve god da je prirode, izuzetno otežati Novaku nastavak turnira i pre svega mečeve u kasnijoj fazi.

"On ima ili povredu mišića ili povredu tetive, a oba će mu jako otežati kada dođe do dugih mečeva i mečeva na kraju turnira. Ali u principu je jako jednostavno. Morače da ide na neke terapije i videćemo još neke snimke poput ovoga u narednim danima", završio je on.