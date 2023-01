Aleks de Minor se oglasio na Tviteru pošto je postao tema dana u Australiji kada ga je Đoković "isprašio" na Australijan openu.

Izvor: Eurosport/Screenshot

Novak Đoković je pošteno "isprašio" Aleksa de Minora u jednom od najiščekivanijih mečeva dosadašnjeg toka Australijan opena, a sudeći po komentarima koje je srpski as imao posle meča - bio je dodatno motivisan. Nije zaboravio kako se De Minor ponašao pre godinu dana kada je Đoković deportovan iz Australije, tako da ga je "razbio jer je tako hteo", objasnivši pritom na konferenciji za medije da njih dvojica nemaju nikakav odnos.

Da je u pravu što ga "ne miriše" pokazalo se odmah posle meča jer je Aleks de Minor izrazio sumnju da ga je Đoković sve vreme lažirao povredu, a potom je posle haosa koji je ta izjava napravila odlučio da se oglasi i osudi medije.

"Mrzim kako mediji uvek kreiraju neke kontroverze i izvlače stvari iz konteksta da bi napravili naslov. Juče me je Novak nadigra i to je to. Hajde da se jednom fokusiramo na tenis. Vratiću se treninzima kako bih unapredio svoju igru, na to možete da računate. Hvala ti, Australijo!", napisao je De Minor.

Ispod njegovog tvita ređaju se različiti komentari navijača, od onih koji ga podržavaju, pa sve do onih koji poručuju da su "mediji možda malo preterali", ali da su njegovi komentari o Đokoviću bili dovoljan okidač da ga "razbije".

"Ne znam, recite vi meni kako je izgledao? Mislim da se dosta dobro kretao, ne znam", rekao je juče De Minor i podrugljivo se nasmejao, pa su i novinari su insistirali da nastavi da priča o tome. "Videli su svi šta se dešava poslednjih nekoliko nedelja i samo se o tome priča. Igrao sam danas protiv njega i ili nisam dovoljno dobar teniser da to iskoristim ili je igrao predobro. Bio je predobar u svakom smislu".

Podsetimo, Novak Đoković je za oko dva sata pobedio Aleksa de Minora (6:2, 6:1, 6:2) i plasirao se u četvrtfinale Australijan opena gde ga čeka šesti nosilac Andrej Rubljov. Ukoliko savlada Rusa, Đoković će u polufinalu igrati sa pobednikom američkog duel Ben Šelton - Tomi Pol.