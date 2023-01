Tim Bojane Popović doživio drugi dvocifreni poraz u sezoni - 39:29

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Poslije tri obećavajuća izdanja nakon Evropskog prvenstva, ogroman korak unazad za rukometašice Budućnost Bemaxa - u 10. kolu Lige šampiona, najtrofejniji crnogorski klub je doživio drugi dvocifren poraz ove sezone, ovog puta od Rapida u Bukureštu (39:29).

I pored dosta problema u napadu, prije svega sa izgubljenim loptama i promašenim šutevima, Budućnost se držala u igri većim dijelom 1. poluvremena.

Ivana Godeč je bila nerješiva enigma za prvaka Rumunije, ali je bilo očigledno da se bekovi muče, a osjetio se i „minus” na lijevom krilu.

WATCH: No, not today!⛔️Armelle Attingré saves the penalty for WHC Buducnost BEMAX.#ehfcl pic.twitter.com/fy8T7POaXZ

— EHF Champions League (@ehfcl) January 8, 2023

Ivona Pavićević je povrijeđena, Nađa Kadović je propustila nekoliko treninga tokom sedmice, pa je od početka na toj poziciji bila pivotkinja Nikolina Vukčević.

Uzgred, Rapid je koristio činjenicu da Bojana Popović nema ljevorukog beka (osim mlade Jelene Vukčević), pa je sve vrijeme vodio, ali su se „plave” držale do 26. minuta, kada je Matea Pletikosić smanjila na 14:12.

WATCH: Jump and score!‍♀️ The goal by Orlane Kanor extends CS Rapid Bucuresti's lead!#ehfcl pic.twitter.com/6RFf0JIVFK

— EHF Champions League (@ehfcl) January 8, 2023

Tada je proradila španska kolonija u timu koji vodi nekadašnji selektor „ratnica”, Karlos Viver - Ainoa Ernades je pogodila tri puta, dva puta Đenifer Gutijeres, a po jednom Irene Espinola i Rumunka Sorina Grozav u seriji 7:1 u finišu 1. i početkom 2. poluvremena, kojom je Rapid otišao na ogromnih plus osam (21:13) i riješio sve dileme već u 35. minutu.

Domaće su u 43. minutu prvi put stigle do dvocifrene razlike (27:17), a do rekordnih plus 10 su dolazile još devet puta...

Najbolja je bila Godeč sa osam golova iz isto toliko šuteva, Milena Raičević je dala sedam iz 11 pokušaja, a u pobjedničkom timu su najefikasnije bile Estavana Polman sa šest i Sorina Grozav sa pet pogodaka.

RAPID - BUDUĆNOST BEMAX 39:29 (17:12)

Bukurešt - Multifunkcionalna dvorana Nacionalnog sportskog kompleksa. Gledalaca: 4.000. Sudije: Barisas i Petrusis (Litvanija). Sedmerci: Rapid 3 (2), Budućnost Bemax 9 (6). Isključenja: Rapid 10, Budućnost Bemax 4 minuta.

Rapid: Ćuka (tri odbrane), Sandru, KAPITANOVIĆ (četiri odbrane i tri sedmerca), BUĆESKI 2, Perijanu, LOPES 2, Gutijeres 3, KORŠOŠ 4, ESPINOLA 3, Kanor 5, OSTASE 1, Ernandes 4, Badea 4, Polman 6 (2), Janjušević, GROZAV 5.

Budućnost Bemax: ATINGRE (osam odbrana i sedmerac), J. Kadović, ĆOROVIĆ, J. Vukčević, PLETIKOSIĆ 6 (1), GODEČ 8, Popović, Marsenić, KARDOSO DE KASTRO 4 (3), Agović, Bulatović, Tomova, N. Kadović 3, RAIČEVIĆ 7 (2), Kepić 1, N. VUKČEVIĆ.