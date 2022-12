Utakmica Budućnost - Storhamar igra se u subotu od 18 sati u "Bemax areni", a ulaz je slobodan za sve koji pokažu ulaznicu sa mečeva Evropskog prvenstva

Izvor: MONDO/Anastasija Đonović

Rukometašice Budućnost Bemaxa sjutra nastavljaju sezonu u Ligi šampiona.

Manje od dvije sedmice nakon velikog uspjeha i bronze crnogorske reprezentacije na Evropskom prvenstvu, sada je vrijeme za "restart" i povratak dnevnim obavezama za koje "plave" sada moraju da nađu i motiv i snagu, pišu Vijesti.

Pomoć navijača bi, naravno, bila ozbiljan vjetar u leđa, ali nje do sada nije bilo u "Bemax areni" u toj mjeri - jedva 200, 300 gledala se okupljalo da gleda Budućnost protiv najboljih evropskih ekipa.

Žali zbog toga i Bojana Popović, trener Podgoričanki.

"Mi nemamo boljeg predstavnika u Evropi od Budućnosti i to 30 godina na visokom nivou, uz, naravno, oscilacije, koje su zavisile od finansija. Kada nije bilo finansijskih uslova u posljednje 2-3 godine, mi smo imale naše djevojke u timu, njih 16, 18, 20... uz jednu ili dvije strankinje. Ne mogu da shvatim da ljudi iz Podgorice ne prepoznaje mladost i to da je našoj djeci potrebna podrška. "Morača" je bila puna kada je u timu bilo mnogo igračica sa strane, ne razumijem zašto nije kada igraju naša djeca, koja stasavaju da bi se sa reprezentacijom dogodilo ono što se dogodilo prije desetak dana", ističe Bojana Popović i nastavlja:

"Da nema Budućnosti ne bi bilo reprezentacije. Neke djevojke kada napune 22-23 godine pustimo da odu, da se dodatno razvijaju u jačim ligama, jer mi nemamo ligu, mi imamo samo Ligu šampiona. A njima su potrebne utakmice svake sedmice, cijele sezone. Umjesto njih dolaze nova djeca... Baš sada, kada nema finansija, potrebna je najjača podrška, da smo svi zajedno, a ne da podržavamo kada je sve super i da gledamo polufinale ili finale u "Morači", kao nekad", istakla je Popovićeva.

Bojana Popović priznaje da su djevojke razočarane kada vide praznu ili polupraznu dvoranu, prenose Vijesti.

"Ja i Maja (Savić) im kažemo uvijek da moraju da se fokusiraju na to što rade na terenu. One će to i da rade, ali razočaraju se kada vide da nema navijača, a recimo na gostovanjima su dvorane prilično pune".

Zašto nema navijača - da li se traži od Budućnosti da bude u vrhu evropskog rukometa?

"Pa nije ni Đer šampion već tri godine, a budžet mu je deset miliona i navijači dolaze da podrže. Ta logika mi nije jasna, a poštujem da ljudi imaju pravo na svoj stav. Ali, mi to ne zaslužujemo. Ako želimo da Budućnost, a samim tim i reprezentacija, napreduju - potrebna je podrška. A, valjda je ljepše kada ideš naprijed sa svojom djecom", kaže Bojana.

Budućnost želi pobjedu.

"Ja se nadam da će igračice da shvate da su ovo novi izazovi. Da je EP bilo lijepo, nezaboravno, ali da je to prošlost. Profesionalizam je takav, mora brzo da se okrene nova stranica".

Utakmica Budućnost - Storhamar igra se u subotu od 18 sati u "Bemax areni", a ulaz je slobodan za sve koji pokažu ulaznicu sa mečeva Evropskog prvenstva.

Nakon šest kola Budućnost ima pet bodova, jedan više od norveškog tima.