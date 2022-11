Rafael Nadal i Stefanos Cicipas mogu da se nadaju prvom mjestu na kraju sezone...

Karlos Alkaraz se povukao sa Završnog mastersa u Torinu (od 13. do 20. novembra), a to znači da mu prvo mjesto više nije garantovano na kraju sezone. Sada prvu poziciju mogu da preuzmu dvojica igrača - Rafael Nadal i Stefanos Cicipas. Samo oni imaju teorijsku šansu da dođu do vrha ATP liste na kraju sezone. Za to će im biti potrebna skoro savršena igra u Italiji.