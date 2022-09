Nije mogao Rodžer da zadrži emocije kada je pričao o svojoj supruzi i porodici.

Emotivnije od ovoga teško da je moglo, Rodžer Federer (41) oprostio se od tenisa. Posle duge i uspješne karijere, 20 osvojenih grend slem titula i pregršt pehara odlučio je da je vrijeme za kraj. Odigrao je svoj poslednji meč i to u dublu sa Rafaelom Nadalom, posle toga su i on i Rafa i Novak Đoković bili u suzama.

Ipak, najemotivniji momenat večeri na Lejver kupu u Londonu dogodio se kada je švajcarski as pričao o svojoj porodici. Posebno u momentima kada je došao red da spomene suprugu Mirku i podršku koju je imao od nje tokom cijele karijere. U tim momentima počeo je da jeca pred kamerama, nije mogao da zadrži suze.

"Moramo li o njima da pričamo sada... U redu je. Bilo mi je okej do sada, bar mogu da pričam. Kada sam sanjao o ovome, nisam mogao da pričam. Cijela porodica je ovdje. Lijepo smo se zabavljali ovih 13 godina. Svi su tu, djevojčice, dječaci, moja supruga koja mi je pružala toliku podršku. Mogla je da me zaustavi prije mnogo godina. Nije uradila, bodrila me je, dozvolila mi je da nastavim da igram. Zahvalan sam joj na tome", pričao je Rodžer dok je bezuspješno pokušavao da zaustavi suze koje su mu lile niz lice.

Nekako je uspio da se zaustavi, bar na kratko, da uputi posebnu poruku majci Linet i ocu Robertu koji su sve to emotivno doživljavali u publici. "Uvijek mi je bilo zabavno što smo moju majku za sve krivili, ali bez roditelja ne bih bio sada ovdje. Hvala vam mnogo. Ima previše ljudi kojima bih morao da se zahvalim, bili ste svi sjajni. Hvala vam svima mnogo, mnogo vas volim. Bilo je ovo nevjerovatno putovanje", zaključio je Federer.

