Zbog Rodžera su i Novak i Rafa počeli da plaču...

Kraj! To je to, Rodžer Federer (41) odigrao je poslednji meč u karijeri, nije uspio da pobijedi, ali mu to i nije bilo najvažnije. Oprostio se u svom stilu, dok je u Londonu sve pucalo od emocija. Plakali su svi, prvo on, pa Rafael Nadal, a onda se rasplakao i Novak Đoković. Niko od "velike trojke" nije mogao da zadrži suze na kraju...