Simona Halep je završila sezonu zbog hirurškog zahvata.

Nekada prva teniserka svijeta Simona Halep donela je odluku da prije vremena okonča ovogodišnju sezonu! Rumunska teniserka je nedavno bila u centru pažnje zbog vesti o njenom razvodu tek nešto više od godinu dana nakon što se udala za milijardera.

A sada je Halepova donela odluku da operiše nos i zbog toga će njen oporavak trajati čak tri mjeseca - zato ćemo je na terenu gledati tek 2023. godine.

U dugačkoj objavi na "Tviteru", 30-godišnja Rumunka je objasnila da je dugo odlagala hirurški zahvat. Kako je rekla, ovaj zahvat će joj olakšati disanje, a očito je da je konačnu odluku na ovakav potez donela poslije razočaravajućeg poraza u prvom kolu US opena. Halepova je čak početkom 2022. godine razmišljala da prekine karijeru, zbog nemogućnosti da se vrati u vrh ženskog tenisa. Na Rolan Garosu je doživela napad panike, da bi se početkom septembra razvela od Tonija Juruca, rumunskog milijdardera.

"Bio je to težak period jer sam uvek stavljala pritisak na sebe i to što sam imala najboljeg trenera (Patrika Muratoglua, prim. aut.) još više me je pritiskalo da moram da pobeđujem i biljeležim rezultate. Ovo je rezultiralo mojim napadom panike tokom meča u Parizu. Nisam mogla da se nosim s pritiskom i slomila sam se", napisala je Halep o dešavanjima na Rolan Garosu.

"Poslije poraza u 1. kolu US opena shvatila sam da sam mentalno potpuno iscrpljena. Dugo godina imala sam problema sa disanjem koji su se s vremenom samo pogoršavali, pa sam prihvatila savjet ljekara i otišla na operaciju. Nisam mogla to da učinim ranije jer nikad nisam pronašla tri mjeseca potrebna za oporavak. Tenis mi je uvek bio prioritet u životu. Ali sada sam osjetila da je vrijeme i da mogu nešto da učinim za sebe."

Inače, Halepova je kao tinejdžerka donijela za mnoge iznenađujuću odluku, kada je odlučila da se podvrgne operaciji smanjenja grudi. I tada je to učinila zbog teniske karijere, kao i bolova u leđima.

"Možda je to najveća žrtva, ali ne osjećam da sam žrtvovala bilo šta jer sam to napravila zbog nečeg do čega mi je veoma stalo. Jednostavno, volim posao kojim se bavim", rekla je tada Rumunka.