Dušan Alimpijević govorio je o svom boravku na Malom Kalemegdanu u sezoni 2017/18.

Izvor: MN Press

Dušan Alimpijević je prethodne sezone napravio čudo sa Burasporom pošto je stigao do finala Evrokupa. Nije uspeo da odvede svoj tim i do evropskog pehara i Evrolige, bolji je bio italijanski Virtus, ali je Alimpijević za ono što je napravio dobio vredno priznanje - za najboljeg trenera Evrokupa. Time je još jednom potvrdio svoj potencijal koji se naročito sporio nakon ne tako uspešne epizode u Crvenoj zvezdi koju je vodio u sezoni 2017/18, tek pošto je ušao u tridesete godine...

"Sporazumno smo se razdvojili, ne zato što je Zvezda insisitirala na mom odlasku ili ja. Seli smo i zajedno smo to odlučili. Da budem iskren, palo mi je teško to što zvezdaška javnost uopšte nije bila spremna na ono što smo radili te godine, a u pitanju je bila finansijska konsolidacija da bi Zvezda bila to što jeste danas i da bi imala ovakav budžet kakav ima sada", ispričao je Alimpijević u intervjuu za novosadski Dnevnik dodavši da je Evroliga tada poslala "unutrašnjeg revizora" i prioritet je bio da se sve finansijske obaveze i dugovi izmire.

"U Evroligi smo, koja je tada imala četiri utakmice manje u odnosu na današnji format, upisali 11 pobeda. To je zamazalo sliku čitavoj javnosti i onda smo otišli u drugu krajnost".

U sezoni kada je Alimpijević vodio Crvenu zvezdu izgubili su u finalu ABA lige protiv Budućnosti, a dobro se pamti promašaj Matijasa Lesora u "Morači" koji je sve mogao da promeni u slučaju mladog trenera. Ipak, pritisak je nakon toga bio nepodnošljiv i Zvezda je odlučila da ga smeni.

"Iz ovog ugla, mnogo bih se više posvetio tome da javnosti bude prezentovano ono što je realna slika tima u tom trenutku. Da sam tako postupio, možda bih ostao trener Zvezde. Tada smo imali najmanji budžet u poslednjih 15 godina, možda i u istoriji. Ispred nas na početku nije bilo ambicija i to je bio najveći problem. Počeli smo dobro da igramo u Evroligi, u prva četiri kola imali skor 2-2, posle pobeda nad Barselonom i Makabijem, tesne utakmice sa Žalgirisom i Himkijem. Taj skor je bio znak za klub da vrati sve te ambicije, koje su bile potpuno nerealne. Sada bih više insistirao na tome da se prikaže realna slika. Čini mi se da sam prepustio da bude normalno to što smo dobili Real Madrid u Španiji, da bude realno što smo dobili Barselonu ili Olimpijakos. Nije realno, to u tom trenutku nikako nije bilo realno sa tim budžetom i sa igračima kojima smo raspolagali", zaključio je Alimpijević.