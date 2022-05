Novak Đoković je opet na konferenciji za medije izbjegao da izgovori Rafino ime.

Izvor: Eurosport/Printscreen/Profimedia

Novak Đoković nastavlja put ka odbrani titule na Rolan Garosu. U trećem kolu turnira savladao je Alijaža Bedenea i u narednom kolu čeka ga duel sa specijalistom za šljaku Dijegom Švarcmanom. Srpski as je pokazao da se polako vraća u pravu formu i to svakako raduje u nastavku takmičenja.

Prije narednih mečeva je Novak na konferenciji za medije pričao o raznim temama, kako o Australiji, tako i o Borisu Bekeru, ali i o nekim drugim zanimljivostima. Ono što je privuklo pažnju mnogih je to što je drugi put uzastopno izbjegao da spomene ime Rafaela Nadala.

"Žrijeb je nešto što čovjek može da priziva ili kako god, ali to je pitanje sreće, izvlačenje, to je što je. Igrač sam koji vjeruje u sebe, znam da sam pobjeđivao i onog najtežeg protivnika ovdje nekoliko puta. Ukoliko dođe do tog duela, naravno da će biti senzacionalan meč za teniski i sportski svijet, mnogi to priželjkuju. Biću spreman", jasan je Novak koji je na prethodnoj konferenciji takođe izbjegao da spomene Rafu rečenicom "ne znamo kom ljevorukom igraču pričate".

Radi ono što i svaki put, ide postepeno, bez prevelikog gledanja na budućnost.

"Moj fokus je na Švarcmanu, to svi znaju. Takav pristup imaju svi šampioni. Dijego je jedan od najbržih igrrača na turu, najbolje rezultate ostvarivao je na šljaci, težak je rival i u duelima sa njim uvijek morate da budete spremni na to da ćete igrati udarac više. Radujem se sledećem izazovu."

Priprema se ne mijenja.

"Što se moje pripreme tiče, slična je onome što sam radio svih godina. Tu uvijek ima određenog prilagođavanja, kako se osjećam tog dana, možda određene tehnike disanja ili vizuelizacije, neke više, neke manje, sve zavisi. Određene rutine moram da obavima, pridržavam ih se, ne ono naočigled svih poput zagrijavanja na terenu, već neke druge stvari. Uvijek svoje vrijeme imam, to mi je bitno, to je sastavni deo mog domaćeg zadatka, analize. Vjerujem u tu moć zamišljanja, sanjarenja, da se tako izrazim. Ostvarivanja sna kroz projekciju u budućnost. Mnogo puta mi se to ostvarilo, imam puno razloga da vjerujem u to Postavio sam svoj san, nadam se da će se ostvariti."

Njegove riječi svakako hrabre navijače pred ono što slijedi.

"Bolje se osjećam i bolje igram nego prošle godine, osećaj na terenu je dobar. Uvijek određeni elementi igre mogu da se unaprijede i to je nekako i logično. Takav je bio slučaj u većini godina. Kako turnir odmiče, sve se ugodnije osjećam, to je slučaj do sada."

Jedno od pitanja stranih medija ticalo se Bedenea i njegovog pokušaja da promeni državljanstvo. Želio je da igra za Veliku Britaniju, nije u tome na kraju uspio.

"Ne znam sve detalje, pitanje je veoma dobro. Nemam poseban stav o tome. Volim kada igrač igra za svoju zemlju. U isto vrijeme ne mogu da osuđujem nekoga ko želi da promijeni državu, jer sigurno imaju razlog za to i smatram da treba da dobiju šansu da naprave promjenu. Ne znam tačno kakva su pravila, znam da ako igraš za Dejvis ili FED kup reprezentaciju da mora da prođe pet godina. Teško je reći šta je pravično."

Prisjetio se i svoje situacije kada su mu Britanci nudili da promijeni državljanstvo.

"Bio sam u toj situaciji sa 14 godina. Bilo je pregovora sa Velikom Britanijom. Sa roditeljima sam donio odluku da ostanem u Srbiji. Ima mnogo sportista širom svijeta koji traže bolje uslove. Ne mogu da ih osuđujem, svako hoće da ima što bolji život i razumijem to", zaključio je Đoković.