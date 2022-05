Novaka Đokovića su u Parizu gledale i mnoge legende, a Novak je otkrio da da mu je to mnogo značilo.

Novak Đoković igra odlično na Rolan Garosu, prošao je u osminu finala pobedom protiv Alijaža Bedenea. Meč na stadionu "Filip Šatrije" bio je pun legendi koje su gledale njegove majstorije - Zinedin Zidan, Arsen Venger, Nemanja Vidić, Klarens Sedorf glumci Vudi Harelson, Oven Vilson, glumica Sloboda Mićalović i mnogi drugi.

Posle tog duela Novak je na konferenciji za medije dobio baš pitanje vezano za to. Koliko mu je značilo što su oni bili tu da gledaju njegov meč. On je otkrio da ostale nije primetio odmah, ali da legendarnog francuskog trenera jeste i da mu je to mnogo značilo.

"Video sam Vengera i Sedorfa. Nisam video Harelsona i Zidana. Čast je da takve legende fudbala budu tu da vas gledaju. Mi teniseri smo fanovi fudbala, pratimo klubove, reprezentacije, razna takmičenja. Sjajan je osećaj kada neko ko je na njihovom nivou došao da nas gleda uživo, daje dodatnu motivaciju", rekao je Novak.

U prvi plan je stavio Arsena.

"Vengera sam video pred start meča i to je na mene pozitivno uticalo. Imao sam dodatnu motivaciju".

S obzirom na to da voli fudbal, jedno od pitanje bilo je i da li će u subotu uveče ići da gleda finale Lige šampiona između Liverpula i Real Madrida pošto se igra u Parizu.

"Ne znam još uvek. U nedelju igram meč protiv Švarcmana, ako to bude u dnevnom terminu onda teško", zaključio je Đoković.