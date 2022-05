Verbalni obračun između Vladimira Klička i Tajsona Fjurija se nastavlja. Sve je pokrenula jedna izjava...

Rat u Ukrajini i dalje traje i još uvijek nema naznaka o smirivanju situacije. Za to vrijeme trpi i sport i sportisti. Tako često sa raznih strana stižu izjave, reakcije i sve to dovodi do verbalnih sukoba sa više strana. Posljednji između Vladimira Klička i Tajsona Fjurija.