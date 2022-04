"Ako budem u dobroj formi - ko zna", rekao je bivši prvak svijeta

Vladimir Kličko, bivši šampion svijeta, član je Teritorijalne odbrane u Kijevu i stavio se na raspolaganje za odbranu zemlje u toku rata protiv Rusije. U razgovoru sa novinarima, brat gradonačelnika glavnog grada Ukrajine Vitalija Klička, priznao je da bi mogao da se vrati u ring, pod uslovom da rat najprije bude završen i da njegova zemlja više nema prijetnju od Rusije.

"Naučio sam da i pored rata ne bi trebalo da zaboraviš život. Sport je dio života i oduševljen sam što je Tajson Fjuri pobijedio Dilijana Vajta u subotu", rekao je on za njemački "Bild". "Ko zna, neću da obećavam ništa veliko ovdje, ali ko zna šta će biti, ako budem u dobroj formi i ako, prije svega, rat u Ukrajini bude uskoro završen i ako naše granice budu postojale bez prijetnje od Rusije", objasnio je Kličko.

Kličko bi mogao da pokuša da obori rekord Džordža Formena, koji je osvojio svoju poslednju titulu sa 46 godina i 169 dana. On je 1994. postao najstariji šampion svijraičeta, sa 45 godina, a povukao se 1997, sa 48.

"Ako budem u dobroj formi, ko zna, možda ću sanjati da oborim rekord Džordža Formena. To me motiviše da svakog dana ustajem i da se bavim sportom. Svako ima svoju motivaciju. Ne želim da slomim vilicu, već hoću da srušim rekord. To sam rekao prije rata. A tokom rata je glavna tema kako da bude mir, a kada mir dođe, pričaćemo o tome ponovo", objasnio je Kličko.

Ukrajinac je bio 11 godina prvak svijeta, a izgubio je titulu od "Kralja cigana", jer ga je Fjuri u novembru 2015. iznenađujuće pobijedio u Njemačkoj. Revanš nisu imali, jer se Fjuri mučio sa mentalnim zdravljem, a Kličko se povukao posle borbe protiv Džošue.

Sa druge strane, Fjuri je najavio da će se povući i da će održati riječ. "Ovo bi mogla da bude moja poslednja borba. Kakav način da se oprostim. Ostvario sam sve što sam htio i povući ću se kao tek drugi šampion svijeta koji je otišao bez poraza – prvi posle Rokija Marćijana".