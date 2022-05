Borisa Bekera čekaju dve i po godine u zatvoru, ali ljubavni život mu ostaje buran...

Izvor: Instagram/lillybeckerofficial/printscreen/Profimedia/MONDO/Stefan stojanović

Boris Beker je trenutno u zatvoru, pošto je pred engleskim sudom proglašen krivim za finansijske malverzacije. On je 2017. godine proglasio bankrot, ali je očigledno jedan deo novca sakrio.

Sada se tim povodom oglasila njegova supruga Lili Beker. Oni odavno nisu zajedno, u svađi su, a iako Beker želi razvod Lili nema nameru da mu to dozvoli. Ova 45-godišnja manekenka je sada ispričala kako se "potpuno slomila" kada je čula da će njen suprug morati da bude u zatvoru dve i po godine.

"Morala sam da se saberem, ali ne znam kako sam to uspela. Naravno da ga i dalje volim", rekla je ona, a potom su je pitali da li je u kontaktu sa nekadašnjom teniskom zvezdom.

Podsetimo, Beker je prvo smešten u jedan od najozloglašenijih britanskih zatvora, a potom je premešten. Sada je u boljem "smeštaju".

"On je u redu koliko to može da bude. Mada, nije baš u hoteli sa pet zvezdica, zar ne?", rekla je ona.

Ovo je Lili Beker:

Lili ima 12-godišnjeg sina Amadeusa sa nekadašnjim trenerom Novaka Đokovića, a njemu je teško saopštila vesti.

"Tata nije slušao zakon i bio je nevaljao!", rekla je sinu.

Jednostavno nije mogla do kraja da mu objasni šta se tačno desilo.

"Upravo sam rekla 12-godišnjaku da mu je otac u zatvoru, a najtužnije je što nisam mogla da mu sve to objasnim. Ali zanima ga to i objasnila sam mu da svi pravimo greške", dodala je ona.

Istakla je da je Beker mentalno spreman da izdrži zatvorsku kaznu i da će ona ostati uz njega.

"Hvala Bogu njegovo mentalno zdravlje je dobro i on je spreman za ovakve momente. Jednostavno život sa Borisom nikada nije dosadan. Teško je jer je sve javno, svuda vidimo to. Ali tu sam da pokažem svima da on ima jaku ženu iza sebe koja će ga zaštititi", završila je Lili Beker.

Ipak, koliko tako misli Boris Beker veliko je pitanje. On je na izricanje kazne otišao sa svojom devojkom Lilijan Karvaljo Monteiro, sa kojom je u vezi od 2020. godine.

Sada kada je u zatvoru, videćemo da li će se vratiti u zagrljalj svoje još uvek zakonite žene od koje se rastao 2018. godine. Evo kako izgleda nova devojka Borisa Bekera: