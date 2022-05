Nekadašnji nemački teniser i bivši trene Novaka Đokovića poznat je po burnoj istoriji sa ženama.

Izvor: Instagram/Screenshot/annaermakova1/Profimedia

Nekadašnji nemački teniser Boris Beker (54) dobio je zatvorsku kaznu od dve i po godine zbog proglašenja bankrota. Odslužiće je u jednom od najozloglašenijih britanskih zatvora, na samo nekoliko kilometara od teniskog kompleksa na kojem se igra Vimbldon, a vesti o odlasku u zatvor teško su pale porodici.

Njegova ćerka Ana Ermakova pisala je sudu koji je doneo odluku o zatvorskoj kazni i tom prilikom pomenula svog polubrata, kojem će biti veoma teško da odrasta bez oca.

Najmlađe dete legendarnog tenisera je Amadeus, koji sada ima 12 godina, a rođen je u drugom braku čoveka koji je čitav život okružen lepim ženama. U zaštitu dečaka stala je njegova polusestra Ana, koju Beker godinama nije hteo da prizna.

"Jako sam šokirana jer je moj otac osuđen na dve godine i šest meseci zatvora. Podržaću ga i posećivati kad god mogu. Nadam se da će mu to malo pomoći da prebrodi ove trenutke. Poslala sam pismo sudu izražavajući zabrinutost za polubrata Amadeusa, koji ima samo 12 godina i mora da se nosi s tim da mu u najbitnijem razdoblju njegovog razvoja nedostaje otaac. To nije fer, to će biti jako teško za Amadeusa", izjavila je Ana Ermakova.

Ovako izgleda vanbračna ćerka Borisa Bekera:

Inače, Ana je vanbračno dete Borisa Bekera iz njegove petominutne afere sa ruskom konobaricom u jednom londonskom restoranu. Nemački teniser se te noći pio zbog poraza od Patrika Raftera u četvrtom kolu Vimbldona 1999. godine, a seks se dogodio na stepenicama i trajao je veoma kratko.

Beker je kasnije poricao da je otac deteta i da je sa ruskom konobaricom imao samo oralni seks, što se ispostavilo kao netačno. Nemac je promenio iskaz, priznao dete i tako broj svojih naslednika uvećao na četiri.

Prva dva deteta dobio je iz braka sa nemačkom manekenkom i glumicom Barbarom Feltus, a avantura iz koje je rođena Ana Ermakova dogodila se dok je Barbara bila trudna sa drugim sinom.